Моника Беллуччи и Венсан Кассель воссоединились в Венеции

Моника Беллуччи встретилась со своим бывшим мужем Венсаном Касселем. Ради премьеры фильма "Необратимость" актеры воссоединились на 76-м Венецианском международном кинофестивале. Это первое публичное появление артистов после их расставания.

Моника Беллуччи в и Венсан Кассель представили новую, перемонтированную версию культового фильма "Необратимость". Исполнителей главных ролей сопровождал режиссер Гаспар Ноэ.

54-летняя итальянская актриса для выхода на красную дорожку выбрала черный брючный костюм. Модель добавила образу пикантности, надев под жакет прозрачную блузку.

Моника Беллуччи в и Венсан Кассель представили новую, перемонтированную версию культового фильма "Необратимость".Фото: REUTERS

Венсан Кассель, напротив, нарядился в белую рубашку и льняные брюки. Бывшие супруги были в хорошем настроении, охотно позировали фотографам и улыбались.

Звезды вместе позировали для репортеров.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Где в этот момент была молодая избранница 52-летнего Касселя, не известно. Но в Венецию он прилетел с женой Тиной Кунаки и четырехмесячной дочкой Амазони. 22-летняя бразильская модель тщательно оберегает первенца от назойливых вспышек папарацци.

monicabellucciofficiel Моника Беллуччи и Гаспар Ноэ

Правда не обошлось и без курьезного инцидента. Охрана отеля, где поселились актеры, не узнала Касселя и его жену. Парочку долго не хотели пускать. К счастью, все разрешилось благополучно

tinakunakey Тина Кунаки и Венсан Кассель

Напомним, Венсан Кассель был женат на Монике Беллуччи с 1999 по 2013 год. У них есть две дочери - 14-летняя Дева и девятилетний Леони. Актеры стараются сохранять дружеские отношения и продолжают вместе воспитывать общих детей.

В августе 2018 года Кассель женился на модели Тине Кунаки, которая младше него на 30 лет. В апреле 2019 года у пары родилась дочь Амазони.

Моника Беллуччи до сих пор одна. Какое-то время она встречалась с художником Николя Лефевром, с которым рассталась минувшим летом.