Превзошла саму себя: Лолита надела прозрачные шаровары поверх черных трусов

Финальный день фестиваля "Новая волна" в Сочи оказался богат на события, главной участницей которых стала Лолита Милявская. Певица решилась откровенно рассказать о своем расставании с молодым мужем Дмитрием Ивановым после девяти лет совместной жизни. А перед этим шокировала зрителей очередным эпатажным нарядом.

Лолита Милявская похоже, превзошла саму себя в Сочи. Она появилась на сцене концертного зала New Wave Hall в прозрачном костюме. Сквозь широкие прозрачные шаровары просвечивались черные трусы звезды. 55-летняя артистка задорно танцевала в шелковых ботильонах на шпильке, выполняя замысловатые па как заправский танцор.

55-летняя певица пытается не унывать после расставания с молодым мужемФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зрители, понятное дело, встретили звезду бурными овациями и по традиции снимали действо на телефоны. Но знали бы они, что самое интересное произойдет позже.

Лолита поделилась со светскими хроникерами подробностями своего расставания с молодым мужем, пятым по счету. Звезда так и сказала - переживаю не лучшее время, но на мужа, который на 12 лет ее младше, обиды и зла не держит. "Я не сильная женщина. Как и всем, мне бывает мучительно больно, и я не знаю, как жить дальше... Пока ты не проживешь свою боль, ничего не уйдет", - посетовала Милявская.

Зрители, понятное дело, встретили звезду бурными овациями и по традиции снимали действо на телефоныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чтобы облегчить страдания, она каждую ночь строчит сообщения бывшему. "По полночи отправляю совершенно ужасные ночные эсэмэски, за которые на утро очень стыдно. Потом я извиняюсь и говорю, что меня сорвало. Наверное, есть такие люди, которые после расставания прекрасно улыбаются друг другу, остаются хорошими друзьями, но я не видела таких отношений бывших. Поэтому я совершаю варварскую глупость и потом мне за нее бывает стыдно", - заявила артистка.

На нервной почве она даже похудела. "Теперь я пытаюсь сохранить этот вес, хотя до тренажерного зала еще не дошла", - поведала 55-летняя Лола. Также в планах певицы - наведаться к врачу. "Попрошу каких-нибудь успокоительных капельниц и витаминов. Не могу уснуть без снотворного. А на почве стресса все усиливается, и я могу сутками не есть и не спать. Так что я пойду, сдамся именно врачу психотерапевту", - заключила она.