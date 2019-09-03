Сегодня третье сентября, а это значит, что наша огромная страна и русскоязычное зарубежье отмечают самый необычный праздник, который только можно себе представить. Это не красный день календаря, не выходной – и его никогда выходным не сделают. Третье сентября – честнее, потому что этот день любят не за возможность побездельничать. Это такая странная зарубка в нашем сердце, отметина, душа поет, радуется, а что радуется, и сама не понимает. День, когда горят костры рябин, одним словом.

История потрясающая на самом деле. Говорят, что поколения в России, дескать, разделились, между ними пропасть. Есть, мол, старики, Сталина любят, что с них взять. Есть стареющие экспонаты среднего возраста, люди телесериалов и этих длинных ток-шоу, где все говорят одновременно и непременно ругают Америку. А есть молодежь: наушники в ушах, телик не смотрят, социальные сети, мемы и прочие ютьюбы. И вот этим трем пластам народа никогда не сойтись, не соединиться. Чушь. Третье сентября сплотило всех.

Песня Михаила Шуфутинского появилась в 1994 году, в то вроде бы недавнее, а на самом деле бесконечно далекое от нас время, когда многие еще не видели в глаза компьютера, гаджетов не было даже в проекте, интернет пищал в модемах, и, если ты в Сети, тебе не позвонить – другой мир, другая страна. Там бы песне и остаться, тем более, что уже тогда она казалась, как бы сказать помягче… несколько стариковской. Не остромодной, не «эй, приятель, посмотри на меня, делай как я» и все такое, ныне прочно забытое. Но песню ждало вовсе не забвение.

В самом начале 2010-х годов песню заметил интернет. Поначалу над ней стебались. Мем с собакой, наверное, был первым, помните? Собака сидит на пассажирском сиденье и умоляет водителя, «включи, включи Третье сентября, умираю, так эту дрянь послушать хочу, оооо, Третье сентябряяяяя». Ну мем и мем, смешная картинка с прикольной подписью существует от силы дней десять в самой сети, и еще с месяц в фольклоре (вспомните привычку прибавлять к каждому слову «Карл» - сильный был мем, а уже через месяца три устарел), а Третье сентября как-то удержалось. Словосочетание «я календарь переверну» стало присказкой, почти поговоркой. И вот уже мэр Киева Виталий Кличко по воле шутников «листает календарь»: перевернет страницу – третье, назад – второе, вперед – опять третье, магия какая-то! Крупные компании рассылают клиентам шутки про третье сентября в твиттере. Самодеятельные певцы заполняют видеохостинги каверами, и еще вопрос, на какую песню сделали больше пародий, на Третье сентября или на «Котлетки с пюрешкой» Энджойкина.

И вот что произошло. Песня старшего поколения вошла в интернет, стала объектом сначала шуток, а потом какого-то мистического почитания со стороны миллениалов, и вернулась в широкие народные массы уже как универсальное культурное явление. Вот так кульбит! Всех сплотила, всех помирила, и тех, кто за Петросяна, и тех, кто стендап смотрит.

В прошлом году собирались с друзьями, пели эту песню, и по вотсапу друг другу записи кидали. А в этом году хотим по скайпу друг другу прямой эфир сделать. В разных странах будем петь, даже на разных континентах, друзья у меня разъехались, разбрелись, интернет нас соединяет, а – Третье сентября, песня, которая стала мощным культурным кодом, и ничего с этим уже не поделаешь. Говорите, что безвкусная, пафосная, бессодержательная, да что угодно говорите, а она как шутки Винни-Пуха из советского мультфильма, часть нашей новейшей культуры.

Почему так получилось? Во-первых, в песне – дата. Не банальный Новый год или затертое Восьмое марта, просто день. Какой-то случайный день. Тем не менее, день вполне конкретный, и песня сама дает повод вспомнить о себе. В этом, конечно, ее праздникообразующая сила. Отмечает же народ первую пятницу месяца (да что только не отмечает), а тут сам Бог велел.

Во-вторых, просто – душа поет, осень начинается, немного грустно, что ушло лето, но еще тепло, можно собраться на веранде и слушать, как в оконную сетку бьются последние комары. Не распилит бюджет глава поселения, не соберет бабушек на очередной день города, не пройдут парадом барабанщицы в высоких сапогах, заводская самодеятельность, наша гордость, не взметнется в небо салют, и не будут с пустой сцены выкрикивать частушки в булькающие микрофоны массовики. И хорошо. Русская душа скучает по тишине, она хочет немного побыть одна. Этот праздник, который нас объединяет – он еще и праздник одиночества, день, когда народ может немного отдохнуть от шабутных чиновников с их бесконечными смыслами, идеями и затеями.

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