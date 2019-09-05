Кто аплодирует приговору Синице, вспомните: хоть раз вы грозили кому-то - в шутку ли или в бреду?

Суды вынесли приговоры зачинщикам несанкционированных протестов в Москве. Одних отпустили (даже извинившись), а другим — дали сроки по полной. Но самые полярные эмоции вызвал приговор блогеру Владиславу Синице. Он в соцсетях призывал к расправам над детьми сотрудников Росгвардии. А видео расправ предлагал присылать родителям. За эту выходку Синицу приговорили к 5 годам колонии. Этот суровый вердикт одних привел в недоумение, других - в восторг.

Нужно ли сажать за слова?

Нужно ли сажать за мысли?

Окаянный Синица пишет, что при такой жестокости полицейских, их дети могут не дойти до школы, а вместо них пришлют диск... И получает за эти слова - 5 лет.

Заслуженно? Не знаю.

Слова жестокие. Мерзкие. И без наказания их оставлять нельзя.

Но 5 лет!

Тут даже не вопрос – много или мало. Тут другая проблема. Так как законы обязаны применяться не избирательно и за одно и то же преступление надо карать всех – и элиту, и нас, простолюдинов. Одинаково. Тогда и с этим приговором мы оказались бы в другой реальности. Где сказанное или написанное слово будет стоить тюрьмы.

А те, кто сейчас аплодирует приговору Синице, вспомните – хоть раз в жизни вы грозили кому-то в блоге? В пьяном ли виде? Или злом? В шутку ли? Или в бреду?

Готовы за это сесть? Или достаточно «административки». Штрафа. Подумайте. Не торопитесь...

Да что там. Погуглите. Депутат Милонов в эфире «КП» заявил, что надо расстрелять «садомитов» и «забрызгать эти стены их кровью».

Ему дали срок? Ну что вы! Даже экспертиза была. Ничего, пишет, предосудительного.

Если бы за такое сажали, добрая треть наших теле-экспертов сидела бы на пожизненном.

Ну а Жириновский, который как-то в эфире предложил сбросить на Стамбул атомную бомбу (а потом хладнокровно уточнил, что там 5 миллионов жителей, мол, а что тут поделаешь) тогда просто серийный оратор-потрошитель, с утра до вечера размышляющий кого бы сегодня фантазийно уничтожить?..

Можно, конечно, с железной серьезностью навести в нашем медийном пространстве порядок, вот только в него я... не верю.

Приговор хайповый. На публику. Никто, конечно, по таким законам жить не собирается.

И это с одной стороны утешает. С другой, избирательность российского «дышла», вызывает тихое раздражение. Однажды в одном из блогов мне написали письмо, полное угроз мне и моей семье. Наши юристы отправили жалобу в полицию. Никакой реакции. Так что спите спокойно, интернет-злодеи, вся эта история с тюрьмой не про вас.

А как вы относитесь к приговору блогеру Синице? 5 лет это - опрос.А как вы относитесь к приговору блогеру Синице? 5 лет это . Your turn!

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Пять лет тюрьмы за угрозу убивать детей росгвардейцев

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