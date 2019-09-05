2019-09-05T17:02:30+03:00
Звезды

ГлюкоZa появилась с мужем на вечеринке после слухов об их расставании

Супруги продемонстрировали идиллию на публике
Ольга ЛИБГАРДТ
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ГлюкоZa с иронией комментировала слухи о разладе в семье. Фото: Instagram Натальи Чистяковой-ИоновойГлюкоZa с иронией комментировала слухи о разладе в семье. Фото: Instagram Натальи Чистяковой-Ионовой
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Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом ГлюкоZа, вышла в свет с мужем Александром Чистяковым. 33-летняя певица и 46-летний бизнесмен своим появлением на вечеринке, похоже, успокоили общественность и развеяли все слухи о разводе.

Наталья Чистякова-Ионова и Александр Чистяков вместе пришли на день дня рождения продюсера и композитора Дениса Ковальского. Судя по видео с праздника, которое попало в соцсети, супруги демонстрировали идиллию, а о расставании и речи не идет.

Певица и бизнесмен сидели рука об руку за столом в компании Александра Реввы и Михаила Галустяна. Гости наслаждались выступлением Димы Билана. Наталья улыбалась, снимала происходящее на видео и мило общалась с мужем. Для выхода в свет Наталья выбрала платье-комбинацию серебристого цвета с глубоким декольте. Ее муж отдал предпочтение классической рубашке синего цвета и брюкам в тон.

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Кстати, это уже не первое опровержение развода от супругов. Ранее они с иронией прокомментировали слухи о разладе в своей семье. А на прошедшем недавно музыкальном фестивале артистка вышла на сцену в нижнем белье и подвязках, заявив, что мужу нравится ее сексуальность. Более того, чтобы порадовать любимого, ГлюкоZа недавно полностью сменила имидж - укоротила волосы и сделала челку. Одним из первых новую прическу ценил ее супруг. По словам певицы, он остался в восторге.

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Напомним, певица и бизнесмен женаты 15 лет. Они считаются образцовой парой. Супруги воспитывают двух дочерей - 12-летнюю Лидия и 8-летнюю Веру. Все минувшее лето поклонники обсуждали личную жизнь Натальи Чистяковой-Ионовой, а точнее ее предполагаемый развод. Поводом послужило странное, по мнению публики, поведение звезды. Сначала она перестала публиковать совместные фото с Александром Чистяковым, а потом и вовсе стала выходить в свет без обручального кольца.

ГлюкoZа отдыхает с мужем после слухов о разводе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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