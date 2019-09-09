"Я все еще котируюсь на «рынке шкур»": Анфиса Чехова ответила на предложение об эскорт-услугах

Анфиса Чехова является обладательницей роскошной фигуры. Пышные формы 41-летней телеведущей будоражат умы мужчин. И порой их страсть не знает границ.

На днях Анфиса Чехова получила непристойное предложение. Артистка рассекретила переписку своего менеджера с незнакомцем, который поинтересовался, оказывает ли Анфиса эскорт-услуги.

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"Даже не знаю, что делать? Оскорбиться от непристойного предложения или возрадоваться, что в моем «преклонном» возрасте я все еще котируюсь на «рынке шкур» наряду с 20-летними", - удивилась Анфиса.

Напомним, 41-летняя Чехова была замужем лишь однажды. В 2009 году стало известно, что телеведущая состоит в отношениях с артистом Гурамом Баблишвили. В мае 2012-го звезда родила от него сына Соломона. Официально Анфиса и Гурам поженились в 2015 году. Однако через пару лет они расстались из-за измен актера.

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Встречается ли с кем-то Анфиса сейчас, неизвестно. Телеведущая не афиширует личную жизнь, хотя порой и делится пикантными подробностями биографии с подписчиками.

Например, ранее Чехова призналась, что в молодости вступала в отношения по расчету: "Мне было лет 20, когда я первый раз сошлась с мужчиной по расчету. До этого я страдала от неразделенной любви и сошлась с парнем, который меня очень любил, а я его не любила. И расчет мой был такой: «Нет любви - нет страданий». И я позволяла себя любить, мучая и изводя этого парня невероятными закидонами и капризами".

Правда, потом Анфиса ушла от него к другому, более обеспеченному мужчине. Но и с богатым ухажером она долго быть не смогла. Не сложились у нее отношения и с неким Заслуженным артистом России, имя которого звезда держит в тайне.