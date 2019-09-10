"Повезло Гарику": поклонники потеряли сон из-за пышного бюста Кристины Асмус

Кристина Асмус спровоцировала жаркие споры в Сети, представ в платье-комбинации с глубоким декольте. Хрупкая актриса, которая ранее не могла похвасталась пышным бюстом, явила публике выдающиеся формы.

"Вино и грудь - реквизит для фото...", - подписала фотографию Кристина Асмус. Снимок она разместила в блоге.

asmuskristina Кристина Асмус спровоцировала жгучие споры

Подписчики от увиденного потеряли покой и сон. Они пытаются отгадать секрет неожиданного преображения своей любимицы, засыпая вопросами не только актрису, но и ее супруга Гпарика Харламова.

Однако Кристина тайну не раскрывает, иногда лишь отшучивается в ответ на комментарии о переменах в своем внешнем виде. Молчит и Гарик. А ведь фолловеры знают, что он постоянно читает блог жены.

Многие подписчики подозревают, что Кристина могла сделать пластическую операцию по увеличению груди. Другие не исключают, что актриса в "положении" и скоро родит второго ребенка. Высказывается и версия, что Асмус просто "подрисовала" себе большой бюст в фотошопе.

Ну а большинство просто пишут слова восхищения и, как всегда, завидуют Харламову: "Вот что называется "принять на грудь", "Я люблю вас, Кристина! Естественно вместе с Гариком. Но вас особенно", "Завидую Харламову", "Нельзя быть на свете красивой такой...", "Неприлично шикарна", "Повезло Гарику", "Гари, ты самый счастливый человек, цени это".