Собчак рассказала, как изменяла мужу с Богомоловым

Ксения Собчак впервые откровенно рассказала о своих отношениях с Константином Богомоловым. Телеведущая вот-вот отправится под венец, поэтому скрывать от публики свои чувства к режиссеру больше не намерена. Ведь она сейчас счастлива, любит и любима.

Впервые они увиделись пять лет назад. Ксения Собчак брала интервью у Константина Богомолова. "Я про себя подумала тогда: «Скучно говорит. Умный, но скучный».

А вот судьбоносная встреча, которая перевернула их жизни, произошла в мае 2018 года. Конечно, тогда и Богомолов, и Собчак были в браке. Но вспыхнувшее чувство не помешало им быть вместе.

"Мы тогда совсем не общались с Костей, и вот он нас пригласил. Помню, я еще спросила: «Это точно?» Константин говорит: «Точно». Мы приходим в театр, а билетов нет. Я подумала: «Ну что за необязательный человек!». Но все началось два месяца спустя", - цитирует телеведущую журнал Tatler.

В конце июля она решила взять интервью у Богомолова. Он согласился. В Санкт-Петербурге режиссер позвал Собчак на чашечку кофе. Все закончилось любовью. "Я этого совершенно не ждала и не желала, чтобы так происходило. Но ты не можешь этому противостоять. Собственно, любовь - единственное чувство, которые ты не в силах контролировать", - откровенничает Ксения.

Она рассказала, как пыталась быть верной тогдашнему мужу. "Я честно старалась. Но, как только ты запрещаешь себе о чем-то думать, собираешь волю в кулак, становится еще хуже. Потому что ты начинаешь думать об этом маниакально... Это был сложный период, который все по-разному переживали. Одно могу сказать: когда стало понятно, что между нами с Костей нечто большее, чем дружеская переписка, я сразу сказала обо всем Максиму. Он знал обо всем очень давно", - поведала телезвезда.

Сейчас Ксения счастлива. Ведь, по ее словам, она и ее жених на одной волне: "Со мной такое впервые, чтобы у меня было настолько сильное ощущение, что человек в каком-то смысле мое зеркало. Зеркало, которое лучше тебя... Костя невероятно умный... У нас одна энергетика".