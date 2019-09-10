Богомолов работает ночами из-за Собчак

Считанные дни, можно сказать, даже часы остались до свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. Влюбленные усиленно готовятся к торжеству. Они разослали гостям приглашения и списки желаемых подарков. Судя по всем телеведущая и режиссер наконец-то обрели личное счастье. Во всяком случае бывший муж Дарьи Мороз открыто говорит о чувствах к Собчак.

"Любовь для меня - это все в жизни", - заявил Константин Богомолов во время книжной ярмарки. Также он рассказал о том, как ему живется с телеведущей. Он уверяет, что очень любит жизнь и не умеет ссориться, обижаться или страдать больше пяти минут, потому что это противоречит жизни. "А жизнь я очень люблю", - поведал он.

Константин признался, что вынужден работать по ночам, когда тихо и ему никто не мешает. Потому что в другие часы он предпочитает проводить время с близкими людьми, в том числе и с будущей супругой Ксенией Собчак.

В то же время Богомолов отметил, что живет в сильной эмоциональной раскачке. Он то пребывает в эйфории, то впадает в депрессию. "Вечер бывает офигительным, а утро - ужасным. Для меня это нормально. Я легко перехожу от безысходности к счастью", - цитирует его Teleprogramma.pro.

Напомним, свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова назначена на 13 сентября. Приглашения давно разосланы, а вот место регистрации и банкета там не указано. Утром гости получат заветные смс от жениха и невесты. Ксения и Константин позвали на свадьбу около 300 гостей, но детали торжества пока держатся в секрете.