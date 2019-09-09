Ксения Собчак показала округлившийся живот

Совсем скоро Ксения Собчак отправится под венец со своим возлюбленным Константином Богомоловым. При этом один из главных вопросов, который интересует публику, находится ли телеведущая в интересном положении или нет, остается открытым.

Некоторое время назад Ксения Собчак разместила в блоге фотографию, на которой продемонстрировала округлившийся живот внушительных размеров. Звезда сидит в мягком кресле, закинув ногу на ногу. На Ксении просторное платье-халат темно-синего цвета.

При этом буквально накануне Ксения решила расставить все точки над i и впервые прокомментировала слухи о своей беременности: "Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто - это неправда".

Ксения Собчак показала округлившийся животФото: Личный архив

Чуть позже светская журналистка Евгения Милова написала в соцсети, что свадьба по залету - это старомодно: "Если бы Ксения Собчак и Константин Богомолов женились, извините, «по залету» - это было бы очень несовременно, а они вообще люди прогрессивные".

На ее сообщение незамедлительно отреагировала Собчак: "Ну вот хоть кто-то меня хорошо знает, Жень. Свадьбы по залету - это вообще как-то грустно... Есть в этом какая-то безысходность".

Напомним, о романе Ксении Собчак и Константина Богомолова стало известно осенью 2018 года. В августе 2019 года во время одного из интервью режиссер заявил, что очень дорожит отношениями с любимой женщиной и назвал ее своей будущей женой: "К счастью, моя будущая жена - не профессиональная актриса. И наши личные отношения для нас важнее, чем творческие".

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