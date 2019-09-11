"Даже декольте Ксюшу не спасло": Собчак высмеяли за интервью с Тарантино

Ксения Собчак в очередном выпуске своего шоу "Осторожно, Собчак" опубликовала беседу с Квентином Тарантино, которая состоялась у нее в августе. Как призналась сама телеведущая, ни одно интервью она не брала с таким трудом и боем, как с именитым режиссером. Меж тем, интернет-активисты раскритиковали звезду за то, что они еле дождались своего любимчика, который появился в кадре лишь в самом конце.

"Даже Владимир Путин не так сложно согласовывает вопросы, как суровые продюсеры Квентина Тарантино. Не говоря уже про список запретных тем. От политики до любимых женщин, от Путина до Трампа - все это табу", - заявила Ксения Собчак.

По словам телеведущей, в какой-то момент она даже думала не делать эту программу. "Но потом решили те вопросы, на которые не смог ответить Тарантино, задать другим участникам программы", - отметила она.

Однако подписчики явно остались разочарованы увиденным. Они высмеяли новый выпуск Собчак и отметили, что еле дождались появления Тарантино в кадре. Справедливости ради отметим, что именитый режиссер появился в самом конце ролика. А весь разговор с ним занял всего пять минут. Большую часть видео занимают беседы ведущей с другими людьми.

"Рядом простояла", "Предварительно проскролил бегунком кадры из видосика и задался вопросом: а нельзя было назвать видео «Треп, треп, треп, и какой-то там Тарантино в самом конце»"?, "Дайте угадаю: судя по описанию, от Тарантино там минут 5?", "В интервью с Квентином - меньше всего Квентина", "Квентин, моргни два раза, если тебя держат в заложниках", "Я смотрю это видео уже семь минут. Какие-то бесконечные заставки, кадры из трейлера, какая-то дичь", "Даже декольте Ксюшу не спасло", "Шла 20-я минута... Где Тарантино?", "Пришел смотреть на Тарантино, а увидел каких-то людей", - пишут разгневанные подписчики.

Напомним, Квентин Тарантино приезжал в Москву в начале августа. Первым российским журналистом, с которым он встретился в российской столице в этот приезд, был кинообозреватель "КП" Стас Тыркин. Интервью с режиссером было опубликовано в тот же день. Знаменитость ответил на наши вопросы и развеял миф о своем самом любимом фильме.