Муж Наташи Королевой посмеялся над Игорем Николаевым

Сергей Глушко, известный как Тарзан, принял участие в съемках КВН. Пикантность ситуации заключается в том, что супруг Наташи Королевой разместил фотографию, на которой была показана пародия на Игоря Николаева.

"Интрига! Смотрите КВН", - гласит подпись к снимку. На фото Тарзан широко улыбается, стоя в окружении четверых артистов, которые все, как один, похожи на Игоря Николаева. При этом сам Сергей Глушко одет так же, как и остальные четыре участника пародии на композитора, разве что без усов.

Все подробности выступления нынешний муж Наташи Королевой держит в секрете. Но, похоже, Сергей посмеялся от души над певцом.

Сама Королева вместе с поклонниками оценила снимок. "О! Хорошая компания", - написала она.

Подписчики тоже бурно отреагировали на публикацию: "Тарзаны Николаевы", "Один другого краше", "Какие-то Игори Николаевы", "Они все похожи на Игоря Николаева!".

Напомним, Наташа Королева и Сергей Глушко познакомились, когда певица разводилась с Игорем Николаевым. Как рассказывали сами звезды, их первая встреча состоялась в стрип-клубе. Пришедшая туда развлечься Наташа не могла не обратить внимание на соблазнительного Тарзана. Роман артистки и стриптизера был бурным и стремительным. В скором времени звезда забеременела и родила сына Архипа.

Не так давно Наташа Королева и Тарзан отмечали топазовую свадьбу. Супруги вместе 16 лет. Празднование прошло в загородном доме артистки в Крекшино.