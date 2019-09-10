В последнее время на Ольгу Бузову много всего навалилась. Бесконечные гастроли и перелеты, постоянные недосыпы, а тут еще известие о том, что жена бывшего ждет второго ребенка, - все это негативно сказалось на эмоциональном состоянии поющей ведущей. Как итог - артистка поскандалила перед участниками шоу "Дом-2".

Ольга Бузова закатила истерику, после того как запись очередного выпуска программы "Бородина против Бузовой" стартовала позже намеченного. Знаменитость рвала и метала. Ее ярость была вызвана тем, что она два часа прождала в гримерке, пока все соберутся.

По словам артистки, она не потерпит неуважения к своей персоне. "Вы нормальные вообще? Я просто не понимаю, сколько можно ждать? Мы с Кадони уже два часа сидим! Я так-то в пять утра встала, все хотят домой. Я просто не понимаю, сколько я должна сидеть в гримерке?", - раскричалась звезда, которая в последние дни сама не своя.

Ольга Бузова устроила истерику на съемках шоу "Бородина против Бузовой".Телеведущая накричала на опоздавших.

При этом Влад Кадони и экстрасенс, которым тоже пришлось ждать старта съемок, вели себя совершенно спокойно. Они, как могли, успокаивали разбушевавшуюся Бузову. Звезда подчеркнула, что если подобное повторится, то она совсем откажется от съемок в проекте. "Я вообще не буду приезжать на работу!", - сказала, как отрезала, телеведущая.

Отметим, что нервозное состояние Ольги Бузовой вполне объяснимо. В последнее время телеведущая вынуждена решать навалившиеся на ее хрупкие плечи проблемы. Недавно стало известно, что у отца знаменитости долги перед налоговой. Это известие больно ударило по звезде.

До сих пор не утих скандал с шуткой Ольги про блокадницу. На ролик Бузовой со словами "Я блокадница" пожаловались в Генпрокуратуру.

Но последней каплей стало известие о том, что бывший муж певицы Дмитрий Тарасов вновь станет отцом. Его новая жена Анастасия Костенко беременна вторым ребенком. Это буквально подкосило Ольгу. Несколько дней назад она прямо на Лобном месте шоу "Дом-2" рассказала, как коварная модель уводила футболиста из семьи.

Вероятно. Анастасия Костенко заранее вынашивала свой хитрый план. Певица вспомнила, как однажды увидела фотографии модели, сделанные на фоне плакатов с изображением Дмитрия Тарасова. Доброжелатели постарались сделать так, чтобы снимки Костенко попались на глаза Бузовой. "Одна женщина фотографировалась на фоне плакатов моих с моим мужчиной, а потом стала его женщиной. Поэтому такие случаи зачастую происходят в жизни…", - посетовала Оля.