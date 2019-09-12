МИД запросил у Интерпола данные об «агенте ЦРУ» Смоленкове

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что после того, как в прессе появилась информация об «американском кроте», которым оказался бывший сотрудник администрации президента РФ Олег Смоленков, Москва обратилась в Интерпол.

Напомним, российский чиновник вместе с семьей пропал в 2017 году во время отдыха в Черногории. Два года назад в России в связи с его исчезновением было возбуждено уголовное дело.

Как сообщил американский телеканал CNN, информатор ЦРУ, которым, как полагают являлся именно Смоленков, был перевезен в США. В настоящее время он проживает вместе с женой и сыном в частном доме недалеко от Вашингтона. У семейства имеется даже персональная охрана.

Снимок оказался в распоряжении телеканала RTVI

- Материалы американских СМИ требуют проверки в рамках соответствующих процессуальных процедур и норм, - заявила Мария Захарова. - В этой связи перед Интерполом были поставлены вопросы относительно факта пропажи российского гражданина и его нахождения на территории Соединенных Штатов.

Также представитель МИД посетовала, что телеканал CNN, выпустивший сюжет о российском «агенте ЦРУ», не обращался в ведомство за информацией о судьбе Смоленкова ни до, ни после публикации.

- Хотела обратить ваше внимание, что и до подготовки материала, и после его публикации к нам телекомпания CNN с вопросами не обращалась, хотя многочисленные корпункт в Москве работает исправно, - заметила Мария Захарова во время брифинга.

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