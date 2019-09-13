2019-09-13T21:57:33+03:00
Звезды

Богомолов уложил Собчак в катафалк

Молодожены с помпой провели торжественную церемонию в Грибоедовском ЗАГСе
Ольга ЛИБГАРДТ
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Богомолов помогает Собчак лечьБогомолов помогает Собчак лечьФото: Иван МАКЕЕВ

Свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова уже окрестили светским событием года. Молодожены эпатировали публику, приехав в ЗАГС в катафалке.

Красные носки Богомолова трудно не заметить, хоть они и сливались с атласной обивкой катафалка. Фото: Дмитрий СЕРГЕЕВ

Красные носки Богомолова трудно не заметить, хоть они и сливались с атласной обивкой катафалка. Фото: Дмитрий СЕРГЕЕВ

При этом владелец похоронного авто не знал, что автомобиль арендовали на свадьбу. А потом новобрачные удивили всех очень трогательной церемонией венчания.

Для церемонии венчания Ксения надела закрытое платье, повязала на голову кокетливый сетчатый платочек, а в руках держала ландыши Фото: Иван МАКЕЕВ

Для церемонии венчания Ксения надела закрытое платье, повязала на голову кокетливый сетчатый платочек, а в руках держала ландышиФото: Иван МАКЕЕВ

Ксения Собчак официально стала женой Константина Богомолова. Режиссер и телеведущая долго планировали торжество. И не скрывали, что готовят немало сюрпризов гостям.

Черный катафалк с надписью "Пока смерть не разлучит нас" стоит 6000 в час Фото: Иван МАКЕЕВ

Черный катафалк с надписью "Пока смерть не разлучит нас" стоит 6000 в часФото: Иван МАКЕЕВ

Незадолго до церемонии влюбленные сообщили, что планируют не только расписаться, но еще и обвенчаться. Поженили звезд в Грибоедовском ЗАГСе. Туда приехала мама невесты Людмила Нарусова и родители жениха - кинокритик Юрий Богомолов с супругой Ольгой Ульяновой.

Мама невесты Людмила Нарусова счастлива за дочь и без ума от нового зятя Фото: Иван МАКЕЕВ

Мама невесты Людмила Нарусова счастлива за дочь и без ума от нового зятяФото: Иван МАКЕЕВ

После фотосессии около главных достопримечательностей Москвы молодые направились в Храм Вознесения Господня у Никитских ворот, чтобы обвенчаться. По пути Ксения и Константин сменили катафалк на карату, запряженную лошадьми.

Молодые приехали в карете венчаться. Фото: Дмитрий СЕРГЕЕВ

Молодые приехали в карете венчаться. Фото: Дмитрий СЕРГЕЕВ

На таинсте присутствовали только самые близкие - Андрей Малахов, Светлана Бондарчук, Яна Расковалова и другие близкие друзья звезд.

По некоторым данным, кружевное платье, в котором Собчак пришла в ЗАГС, стоит полмиллиона рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

По некоторым данным, кружевное платье, в котором Собчак пришла в ЗАГС, стоит полмиллиона рублейФото: Иван МАКЕЕВ

На церемонии венчания Ксения появилась в кружевном платье от Edem. При этом расписывалась она, по слухам, в кружевном наряде от Gala за 500 тысяч рублей.

Константин для свадебной церемонии надел костюм в кетку и цветастую рубашку в цыганском стиле Фото: Иван МАКЕЕВ

Константин для свадебной церемонии надел костюм в кетку и цветастую рубашку в цыганском стилеФото: Иван МАКЕЕВ

А вот наряд жениха у многих вызвал удивление. Эпатажный режиссер облачился в клетчатый костюм, а вместо белой рубашки надел цветастую сорочку в цыганском стиле.

Российский дизайнер Андрей Бартенев, который известен неординарными футуристичными нарядами, стал свидетелем со стороны невесты Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский дизайнер Андрей Бартенев, который известен неординарными футуристичными нарядами, стал свидетелем со стороны невестыФото: Иван МАКЕЕВ

На праздник в честь бракосочетания Ксения и Константин пригласили не только родственников, но и друзей. Всего на мероприятии присутствует около 300 гостей. Влюбленные заранее составили виш-лист.

На праздник в честь бракосочетания Ксения и Константин пригласили родственников и друзей Фото: Иван МАКЕЕВ

На праздник в честь бракосочетания Ксения и Константин пригласили родственников и друзейФото: Иван МАКЕЕВ

Подарки они заказали роскошные. Самый дешевый "лот" в этом списке - нож для масла за 24 тысячи рублей. А на звание самого "дорого" претендует пуфик за 1,2 миллиона. Все это пригодится молодым для их нового семейного гнездышка. Поговаривают, что они стали обладателями шикарной квартиры в центре Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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