2019-08-19T23:17:38+03:00
Звезды

"Как мамочка": пышные формы дочки Веры Брежневой в купальнике свели публику с ума

18-летняя Соня Киперман статью пошла в знаменитую родительницу
Ольга ЛИБГАРДТ
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Соня Киперман весело проводит время на курортеСоня Киперман весело проводит время на курортеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Старшая дочь Веры Брежневой живет и учится в США. Соня Киперман очень похожа на знаменитую маму. Длинноногая блондинка с пышным бюстом сейчас отдыхает в Италии с женихом.

Соня Киперман весело проводит время на курорте. На одном из снимков она предстает в черном купальнике с глубоким декольте.

Девушка позирует на яхте. Вероятно, кадр сделан ее возлюбленным Мэттом. Не так давно Соня рассекретила жениха. "Счастлива", - гласит подпись к фото.

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Поклонникам снимок очень понравился. "Красоточка", "Побольше бы таких интересных снимков!", "Вау, Соня, какая ты красивая, фигура все шикарнее и шикарне", "Как мамочка, глаз не оторвать", - отозвались восхищенные подписчики. Некоторые из них не могут подобрать слов и оставляют восторженные смайлы.

Оценила фотографию наследницы и Вера Брежнева. Она не стала писать комментарий, а лишь разместила пять сердечек.

Напомним, дочь Веры Брежневой много лет живет и учится за океаном. Девушка давно переехала в США, где в начале июня окончила школу для одаренных детей. Частное учреждение находится недалеко от Лос-Анджелеса в штате Калифорния. Звездная мама лично присутствовала на выпускном наследницы. А меньше чем через месяц бывшая школьница превратилась в студентку. Выяснилось, что Соня поступила в гуманитарный колледж Уиттьер, который находится в том же штате, что и школа. "У нее большие планы на будущее, а я ее во всем поддерживаю", - говорила бывшая солистка "ВИА Гры".

ИСТОЧНИК KP.RU

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