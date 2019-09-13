Собчак в кокетливом платочке приехала венчаться c Богомоловым в церковь

Ксения Собчак и Константин Богомолов прибыли в один из столичных храмов. Молодожены успели сменить наряды. Телеведущая надела более закрытое платье, повязав на голову кокетливый сетчатый платочек. а в ее руках - ландыши. Режиссер сменил пеструю сорочку на нежно-голубую, переобулся и надел другой костюм.

Фотографией из церкви поделилась подруга Ксении Собчак. Светлана Бондарчук разместила снимок в своем блоге: "Люблю вас!". Помимо редактор глянцевого журнала в храм прибыли мама Ксюши и родители Константина, а также самые близкие друзья молодых.

Сын Собчак не присутствовал ни на торжественной церемонии в ЗАГСе, не было его и в храме. Как удалось выяснить, Ксения на новую свадьбу не взяла Платона. Малыш находится с папой вдали от праздничной суеты.

Ксения Собчак и Константин Богомолов прибыли в один из столичных храмовФото: Instagram.com

Отметим, что в это важный для себя день Ксения встала ни свет, ни заря. Звезде не спалось. Она стала размещать в Инстаграме фотографии. Сначала показала снимок платиновых браслетов на своем запястье и запястье жениха, потом продемонстрировала первое свадебное платье в пол с открытой спиной и фатой. Говорят, роскошный наряд стоит пол-миллиона. А также опубликовала снимок обручальных колец. Можно не смоневаться, что и наряды, и украшения стоят баснословных денег. Все как любит телеведущая.

Собчак не была бы собой, если б не шокировала папарацци. Она приехала в ЗАГС в катафалке черного цвета, украшенном темно-красными цветами, кольцами и надписью "Пока смерть не разлучит нас".