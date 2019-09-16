Новое шоу на Первом канале: Собчак - главная ведьма наших дней

Ксения Анатольевна обладает феноменальной способностью: привлекая всеобщее внимание, дико раздражать народ. Это роднит ее, простите, с ведьмами Средневековья (тогда умных и во всех отношениях нестандартных женщин тоже недолюбливали).

Зная об этом, главная ведьма наших дней усугубляет реакцию на себя как только может - сейчас за это не сжигают, зато любая ее пощечина общественному вкусу тут же оборачивается еще большей популярностью. Отрицательное обаяние - это ведь тоже обаяние, и сделавшей ставку на природную простоту Ольге Бузовой остается только умереть от зависти: по своей структуре Собчак - луковица, и сколько там у нее слоев дерзости, наглости, самоуверенности и безграничной веры в себя, не знает никто.

Так что весть о ее новой программе на Первом канале публика восприняла ожидаемым образом. «Предлагаю бойкот передаче Собчак!», «Не буду больше Первый смотреть!» (это самое мягкое, многое неловко цитировать), - пишут на нашем сайте kp.ru, что означает ровно одно: по крайней мере первый выпуск посмотрят все.

О самой программе пока известно немногое. Первый канал разумно не раскрывает карты и наводит туману. В рекламном ролике Ксения нежится в ванной и говорит в телефон: «Привет, Андрей! Он мне сделал предложение, от которого я не смогла отказаться...» Адресат послания считывается легко - конечно, это Малахов, шоу которого называется «Привет, Андрей!»

Ксения Анатольевна уже в эфире Первого - но пока с фривольным анонсом своей программы. Фото: Первый канал

Путем логических измышлений можно сделать вывод, что Собчак будет конкурировать в эфире как раз с Малаховым, то есть ее программа будет выходить тоже вечером в воскресенье. Раньше в это время на Первом выходила программа Дмитрия Борисова «Эксклюзив» - из летнего отпуска она не вышла, так что все к одному. И, скорее всего, новая программа тоже так или иначе будет касаться звездных персон, только в совершенно ином ключе.

Малахов, будучи давним другом Ксении, шпильку принял и послал ответную: в своем Инстаграме он опубликовал видео, где тоже лежит в ванной - голый и в пене, но вместе с женой, и говорит в трубку: «Знаешь, сколько у него было таких, как ты?»

Андрей Малахов пока посмеивается над будущей конкуренткой. Фото: instagram.com

Кто же этот загадочный он, сделавший лестное предложение Ксении? Очевидно, глава Первого Константин Эрнст, от которого Малахов в свое время сбежал, как Колобок от деда и бабки.

malakhov007 СКОРО: сегодня на @tvrussia в 18:00 #приветандрей #мой #контрафакт

Первый, как и все большие каналы, работающие на зрелую аудиторию, основательно подзастрял в русле традиционных канонов и канонических традиций, и слегка освежиться ему не помешает.

А уж Собчак, истосковавшаяся по федеральному эфиру, вряд ли подкачает. Многие обещают плюнуть в телевизор, едва ее увидят, но ведь должен же кто-то плюнуть и с обратной стороны. Чего-чего, а бодрящего яду ей всегда хватало - дай бог, семейное счастье этому ее замечательному свойству не повредило.

Ксения Собчак. Скоро на Первом.

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