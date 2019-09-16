Богомолов показал самый важный момент эпатажной свадьбы с Собчак

Константин Богомолов, несмотря на плотный график работы, находит время на соцсети. Ранним утром режиссер на весь Инстаграм признался в любви Ксении Собчак. Кроме этого супруг телеведущей поблагодарил всех за внимание.

Эпатажная свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова наделала много шума. Ее обсуждают все кому не лень четвертый день подряд. Торжество как только ни называли: и спланированным спектаклем, и пиаром, и ярмаркой тщеславия, и даже "Собчачьей свадьбой".

Кроме этого, обыватели не устают гадать, насколько искренне чувства между супругами. В окружении Ксении многие говорят, что она буквально светится от счастья. Отметила публика и счастливые глаза Константина.

konbog75 На этом фото - самый важный момент того прекрасного дня

Обычно немногословный режиссер в подтверждении этих слов публично признался в любви жене. Он также показал самый важный момент свадьбы.

"На этом фото - самый важный момент того прекрасного дня. Я благодарен всем, кто понял и принял наше решение. Я не принимаю мысли о том, что что-либо, сделанное в этот важный день, было сделано не от сердца и не во имя жизни. И я бесконечно горжусь моей удивительной женой. Прекрасная, свободная, веселая, остроумная, талантливая и искренняя. Люблю", - написал Богомолов, чем несказанно растрогал поклонников.

Он разместил снимок, на котором запечатлен момент венчания. Судя по фото, в храме были лишь самые близкие родственники и друзья пары.

Молодожены выглядят как идеальная параФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Буквально на следующий день после обряда мама Ксении Собчак - Людмила Нарусова сказала, что об идее дочери обвенчаться она узнала всего за несколько недель перед назначенной датой. Женщина с трепетом отнеслась к такому решению: "В свое время я тоже венчалась с моим мужем. И считаю, что это, может банально, брак, который заключается на небесах". Кстати, незадолго до свадьбы Константин принял христианство, иначе было бы невозможно провести таинство