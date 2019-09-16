Жаль, Ленин не дожил: Запад отказывается от капитализма

Гуру экономики из Франции Тома Пикетти выпустил книгу «Капитал и идеология». Ее еще даже не успели перевести с французского на английский, но только и разговоров, что об этом фолианте в 1200 страниц. Предыдущее творение Пикетти, «Капитал в XXI веке», вышло в 2013 году и поставило все с ног на голову в мировой экономике. Шесть лет назад Пикетти поставил вопрос о равенстве: почему у богатых все больше денег, а бедные все беднее? Для миллиардеров «Капитал в XXI веке» оказался шоком не меньше, чем в свое время «Капитал» Карла Маркса. Основатель Microsoft Билл Гейтс даже обиделся, что же он, мол, беднякам жертвует да жертвует, а Пикетти его так ненавидит. И с тех пор все мировые политики, миллиардеры, бомонд только и говорят, как бы нам неравенство победить, как бы бедняков подкормить? Недаром The Financial Times назвала тогда «Капитал в XXI веке» книгой года. Интересно, что скажут сейчас? В новой работе Пикетти идет гораздо дальше. Он предлагает уничтожить миллиардеров как класс, а рабочим людям просто так раздавать деньги.

В 2013 году Пикетти еще лелеял надежду, что с богачами можно договориться. «Капитал в XXI веке» содержит беспощадный анализ нынешних экономических отношений, но практический вывод в той работе был только один: брать 2% налога на богатство. Сегодня – прочь иллюзии, классовый мир недостижим; если миллиардер не сдается (а он не сдается), его уничтожают. Конечно, экономически.

«Капитал и идеология» развивает тезис, который Пикетти высказал ранее: вся мировая экономическая система построена на том, чтобы оправдать неравенство и доказать, что бедняки, мол, сами во всем виноваты. У них есть якобы все возможности разбогатеть, но мешает их собственная лень. Именно вокруг идеи, будто капитализм открывает все двери, в которые не войдет только дурак, и крутится вся буржуазная пропаганда, начиная от розовых восхвалений «шведского социализма» и заканчивая восторгами по поводу «молодых и дерзких стартаперов», которые с легкостью достают инвестиции и творят фантастические проекты. На самом деле, говорит Пикетти, система такова, что планетой правят миллиардеры, которые ловко создают у народа иллюзию, будто «все нормально». Так, если у тебя более миллиарда долларов, ты, ничего не делая, получаешь 8,8% годовых в среднем на вложенные средства. В то же время зарплата жителя США, который вкалывает от звонка до звонка, растет в темпе всего лишь 2,2%. Богатый бездельник на раз обыгрывает тех, кто зарабатывает сам.

И это Пикетти еще про Россию не пишет. В первом полугодии реальные доходы россиян опять сократились (на 1,3%), и так шестой год подряд, свидетельствуют данные Росстата. Несмотря на то, что власти постоянно производят маневры вокруг методики подсчета, чтобы цифры не страшными казались, доходы только падают, и люди знают это лучше Росстата. Но богачи в России что-то не сильно обеднели. В 2017 году концентрация капитала в руках богачей вроде бы снизилась, но потом индекс социального неравенства (индекс Джини) вновь попер вверх. Сегодня Россия – один из мировых лидеров по расслоению, 1% населения контролирует около 45% национального богатства (в Великобритании, например – 20%, во Франции – 23%). Средние зарплаты постоянно растут, но статистика оказывается лукавой опять же из-за сильнейшего расслоения уже среди «простых граждан». Больше ста тысяч рублей зарабатывает всего 7% россиян, а 50% зарабатывают менее 34 тыс. И только 13,5% хвастаются средненькой на самом деле зарплатой от 60 до ста тысяч рублей. Россия оказывается богатой страной с очень бедными людьми.

Неравенство не «зашито» ни в законах экономики, ни в природе человека, говорит Пикетти. В этом месте его слова звучат почти по-евангельски, все сотворены равными. Роботы и прочие технологии также не делают одних богаче, других беднее. Это – результат деятельности богатых, которые ломают мировой порядок под себя и постоянно лгут «населению».

Что же делать? Пришло время признать, что собственность – это не священная корова, и не есть нечто неприкосновенное. Ее можно (и нужно!) отнять, если ее слишком много. Отнять, конечно, не с помощью комиссарского нагана, а с помощью налогов. Человек может владеть максимум одним-двумя миллионами евро, говорит Пикетти. В принципе допустимо иметь несколько десятков миллионов, но недолго. Распоряжаться миллиардами надо запретить. Новая шкала налогов от Пикетти варьируется от 0,1% для бедняков – то есть бедняки не платят по сути ничего, до 90% для самых богатых, иными словами, миллиардеры отдают все. «Если у тебя несколько миллиардов, ты обречен делиться», говорит Пикетти.

Но это не все. Возглавлять предприятия должны не кровопийцы-менеджеры, а трудовые коллективы. Пикетти предлагает 50% мест в советах директоров бронировать за рядовыми работягами. При этом даже крупные акционеры будут лишены права решающего голоса. Предел контроля – 10% акций, большей долей владеть нельзя.

И самое главное. Денег в мире хоть лопатой греби, так? Но, если у тебя папа не Ротшильд, тебе даже не на что учиться, правда? Отсюда решение: отнять и поделить. Пикетти предлагает платить каждому французу 120 тысяч евро, когда тому исполняется 25 лет. Немного наминает старую советскую систему «страхования», при которой человек в 18 лет получал тысячу рублей (колоссальные по тем временам деньги). Все советское, похоже, возвращается (но пока не у нас). Система раздачи денег в экономике называется «вертолетной», деньги как бы раскидывают с вертолета. Обычное возражение классических экономистов: незаработанные средства разгоняют инфляцию. На что можно возразить: а миллионы, которые детки миллионеров выкидывают на «блекджек и шлюх» не разгоняют инфляцию?

Наверное, театр в самом деле начинается с вешалки, потому что новый мировой порядок Пикетти начинает строить с самой книги. Том в более чем тысячу страниц стоит в европейских книжных магазинах всего 25 евро. Система сопротивляется: мировые СМИ уже разобрали книгу на цитаты, но, чтобы их прочитать, надо заплатить.

А в России книгу вместе с самим Пикетти вообще предпочли не заметить. Мы в самом деле в несколько глупой ситуации. Все, о чем говорит Пикетти, у нас уже было, но – сами взяли и сломали. Возвели в культ экономистов неолиберальной школы. Принялись поклоняться Стокгольмской школе экономики, приглашали тамошних специалистов на всякие пафосные экономические форумы. И вот теперь сотрудники Стокгольмской школы призывают заняться каннибализмом и признают, что «сами бы попробовали» (правильно, начинать надо с себя). Цивилизованный мир (в отличие от Стокгольмской школы) идет туда, откуда мы когда-то сбежали, а нам-то что делать? Наверное, признать, что эксперимент с «диким капитализмом» был неудачным. Но признавать свои ошибки очень тяжело.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Александр Бузгалин, профессор экономики, МГУ

Тома Пикетти опирается на серьезные исследования – и свои, и коллектива, которым он руководит. При этом он очень аккуратен в формулировках. Никаких коммунистических призывов в его работах нет. Он просто обращает внимание, что неравенство – это серьезная угроза, и с ним надо что-то делать. Хотя Пикетти не сказал ничего нового (о вреде неравенства писали и до него), его слова упали на подготовленную почву, потому что колоссальные проблемы современного капитализма очевидны всем, и все думают, как бы с этим справиться. Пикетти появился в нужном месте в нужное время, и попал в мейнстрим. Дальше включилась машина массовой культуры, которая сделала из него идола. Его книги отлично продаются, но я бы не сказал, что они во всем корректны, хотя это, конечно, качественные работы. Если вы хотите лучше понять, как выглядит современная экономическая наука, советую, кроме Пикетти, читать нобелевского лауреата Джозефа Стиглица, Дэвида Харви, а особенно Ноама Хомски.

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