Разин сделал новое заявление о состоянии Заворотнюк

Андрей Разин пристально следит за информацией о состоянии Анастасии Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирована четвертая стадия рака мозга. Он одним из первых прокомментировал слухи о ее болезни некоторое время назад. И вот сейчас продюсер группы "Ласковый май" огорошил новым заявлением.

Андрей Разин разместил в блоге проникновенный пост об Анастасии Заворотнюк. При этом он опубликовал фотографию необыкновенно красивой и цветущей актрисы. "Как сообщил мне источник, который приближен к лечению Анастасии Заворотнюк, состояние здоровья у актрисы тяжелое, и мы все молимся за нее. Огромное спасибо всем, кто поддерживает Настю, кто готов оказать ей помощь в лечении", - сообщил музыкант.

Он отметил, что семья артистки правильно делает, что отказывается в том числе и от денежной помощи. "Все, что можно было сделать, уже сделано. Все необходимые в таких случаях процедуры проведены врачами не только в нашей стране, но и за рубежом", - заявил Разин.

razin_andrei_lm Состояние здоровья у актрисы тяжелое...

По его словам, остается лишь надеяться на чудо. "Я желаю выздоровления Насте и сил ее семье. Спасибо всем, кто ей помогает... Сегодня нужно делать все возможное, чтобы поддержать Настю и ее семью", - заключил артист.

Его слова прозвучали на фоне информации о том, что Заворотнюк стало лучше. Буквально несколько часов назад появились сообщения о том, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится в сознании и самостоятельно дышит. А в больнице, где она находится, у ее палаты и на этаже поставили круглосуточную охрану. Это произошло после того, как папарацци пытались проникнуть к звезде.

Меж тем семья Анастасии Заворотнюк молчит о ее состоянии. Это очень беспокоит обывателей. Дошло даже до того, что неизвестные от имени дочери актрисы Анны Заворотнюк разместили сообщения. При этом было опубликовано и несколько фотографий семьи "прекрасной няни".