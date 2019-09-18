Больную Анастасию Заворотнюк взяли под круглосуточную охрану
К Анастасии Заворотнюк, которая находится в одной из больниц Москве, пытались проникнуть неизвестные. После инцидента актрису, у которой, по слухам, четвертая стадия рака мозга, взяли под круглосуточную охрану.
Из-за шумихи вокруг ее болезни к 48-летней Анастасии Заворотнюк сейчас приковано самое пристальное внимание. Вся страна следит за новостями о состоянии "прекрасной няни". Звезда лежит в элитной клинике в Москве.
На территорию больницы несколько раз пытались проникнуть съемочные группы. После этого сотрудники больницы приняли решение оградить звездную пациентку от ушлых папарацци. Персоналу пришлось выставить круглосуточную охрану на этаже и возле палаты, где лежит Заворотнюк.
Буквально на днях репортерам удалось заснять супруга звезды Петра Чернышова в больнице. Он был одет в джинсы, спортивную куртку и кепку. По слухам, мужчина пришел навестить жену.
Родные и близкие актрисы проводят все время в столичной клинике. Некоторое время назад очевидцы заметили там старшую дочь звезды.
Напомним, Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По некоторым данным, около полугода назад у актрисы диагностировали подозрение на глиому. Анастасия Завортнюк довольно поздно попала к онкологам. Основные симптомы - головные боли и рвоту по утрам - она долгое время списывала на отравление, стрессы и напряженный график. Когда врачи подтвердили страшный недуг, Анастасии провели химио- и лучевую терапию, но желаемого эффекта это не принесло.
Лечение актриса решила продолжить за рубежом. В Германии ей сделали трепанацию черепа. Но лучше ей не стало. Актриса вернулась в Москву. Ее по-прежнему мучили боли, а обезболивающие не помогали, рассказывала врачам мама Заворотнюк.
Заворотнюк поставили диагноз по фото.Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, стали шоком. И хотя друзья и коллеги актрисы всё опровергают, в соцсетях уже сравнивают «прекрасную няню» с Жанной Фриске...
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ИСТОЧНИК KP.RU
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