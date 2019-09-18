Врачи отговаривали Анастасию Заворотнюк от процедуры ЭКО

Уже несколько недель поклонники с тревогой следят за новостями о здоровье «прекрасной няни». К сожалению, новости поступают одна хуже другой: кома, искусственная вентиляция легких, отказ внутренних органов... Близкие актрисы хранят молчание: они решили, что все происходящее должно остаться в кругу семьи. Но друзья Анастасии призывают молиться - возможно, счет идет не на дни, а на часы...

«Не хотела, чтобы меня жалели»

Впервые артистка пропала из поля зрения в прошлом году - всегда жадная до работы Настя, раньше хватавшаяся за несколько проектов одновременно, вдруг перестала участвовать в телешоу, ездить на гастроли с антрепризным спектаклем да и вообще появляться на людях. А в апреле этого года актриса огорошила публику признанием: у них с мужем родилась дочка Мила. Старшие дети звезды «Моей прекрасной няни» от предыдущего брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым уже выросли: сыну Майклу сейчас 19, дочери Анне - 23. Третий муж актрисы, фигурист Петр Чернышев, давно мечтал о первенце. В итоге после 10 лет совместной жизни, когда Петру и Насте было уже по 47, пара решилась родить ребенка. По словам друзей, для этого Анастасии пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение, когда эмбрион, зачатый в пробирке, затем подсаживается в организм женщины. - Ред.): в ее возрасте шансы забеременеть самостоятельно уже были невелики. Но и современные методики не давали гарантий, поэтому врачи всячески отговаривали Настю от материнства.

- Мы понимали все сложные моменты и риски. Это было непросто, но это был наш осознанный шаг, - рассказывал Петр в апреле, когда молодые родители впервые рассказали о своем счастье.

- Было очень волнительно, как все сложится, все ли пройдет удачно, - признавалась тогда же Анастасия. - И мне очень не хотелось, чтобы кто-то меня жалел. Я понимала, что этого я не переживу. И потом потихонечку мы сказали об этому Майклу и Анечке - что уже пять месяцев, скоро-скоро. Помню, мы тогда сидели обедали и на столе стоял бокал вина. И Майкл эмоционально так отреагировал: «Что это, почему ты пьешь, раз ты беременна?!» Я говорю: «Тише-тише, это бокал Пети». И потом он даже приезжал на выписку в роддом, держал на руках Милочку. Я смотрю - шмыгает носом, спрашиваю: «Сынок, ты простыл, что ли?» А потом уже он бабушке признался, что не смог сдержать слез, хотя он у нас далеко не сентиментальный. Все, что с нами случилось, - большое чудо.

Неизлечимая болезнь

Казалось, теперь новоиспеченным родителям жить да радоваться. Анастасия светилась от счастья - куда бы ни пошла, все отмечали: актриса наслаждается долгожданным материнством.

- В апреле мы вместе открывали ювелирный салон в Ереване, - поделилась с «КП» телеведущая Анфиса Чехова. - Настя отлично выглядела, все время говорила о дочке. На здоровье не жаловалась, разве что на армянскую еду. Мы обе объелись и решили, что больше в жизни не будем так чревоугодничать.

Это был последний раз, когда актрису видели на публике - с середины весны она вновь перестала появляться на светских мероприятиях. А в августе «прекрасная няня» пропустила гастроли в Санкт-Петербурге с антрепризным спектаклем «Все мужчины делают это...». Тогда впервые заговорили о страшной болезни. Оказалось, вскоре после родов здоровье Заворотнюк дало сбой: актрису стали мучить частые головные боли. Когда она обратилась к врачам, диагноз прозвучал как приговор.

- Полгода назад у Насти обнаружили ту же опухоль головного мозга, что убила Дмитрия Хворостовского (глиобластому - один самых агрессивных и неподдающихся лечению видов рака), - рассказал «КП» друг актрисы, продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. - От ее коллег я узнал, что Настя часто жаловалась на плохое самочувствие. Летом она лечилась в Польше, не помогло: эта болезнь развивается молниеносно, спасения практически нет. Я звонил врачам, которые наблюдают Заворотнюк, спросил: можно навестить? Говорят, нет - мы ее ввели в искусственную кому, к сожалению, жить осталось несколько дней. Началась фатальная стадия - отек мозга. Увы, врачи тут бессильны.

Семья актрисы перепробовала все возможные методы лечения - гормональную и химиотерапию, из-за чего актриса сильно поправилась и потеряла волосы. Вопрос об операции не стоял.

- Главная сложность глиобластомы в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга, поэтому четко ограничить ее размеры невозможно. Обычно такая опухоль на 2 - 3 сантиметра больше, чем врач видит с помощью КТ (компьютерной томограммы) или МРТ (магниторезонансной томографии), - объясняет нейрохирург Вячеслав Рак, сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н. В. Склифосовского, который специализируется на заболеваниях мозга. - Именно поэтому операции таким пациентам, как правило, не проводят, чаще - комбинированная терапия, химиотерапия, лучевая. К сожалению, победить глиобластому невозможно.

Актриса стала известна благодаря сериалу «Моя прекрасная няня». Она сыграла уроженку Мариуполя, пытающуюся найти счастье в Москве. Фото: Кадр из фильма

«Даже если она без сознания, то чувствует, что близкие рядом»

За Анастасию Заворотнюк молятся не только родные и близкие, но и коллеги-знаменитости - Филипп Киркоров, Николай Басков, Елена Воробей, Нонна Гришаева... А отец Жанны Фриске, которая четыре года назад скончалась от глиобластомы, дал совет родственникам актрисы.

- Все дни, что отведены Насте, надо быть рядом с ней. Даже если она без сознания, то чувствует, что близкие сейчас рядом и любят ее. Моя Жанночка чувствовала это. Когда мы подходили к ней, брали за руку, то пульс у нее всегда учащался, - вспомнил Владимир Борисович. - Жанна до последнего вздоха хотела быть рядом с сыном Платоном. И думаю, это правильно. Если есть такая возможность и позволяет ситуация, пусть почаще привозят Настеньке дочку. Это очень важно...

ВОПРОС - РЕБРОМ

В чем риски беременности после 40?

Возрастных ограничений для ЭКО в России не существует, хотя в некоторых странах закон запрещает проводить процедуру женщинам после 42 лет. Это связано с многочисленными рисками для мамы и ребенка. Ведь, по статистике, успешность ЭКО после 41 года составляет всего 15%.

Среди самых распространенных осложнений для мам после 40 лет - гормональный дисбаланс, замершая беременность, пороки развития плода. Кроме того, часто обостряется или возникает сахарный диабет и пиелонефрит. Также беременность является провоцирующим фактором для развития хронических заболеваний, которые до этого никак себя не проявляли, вплоть до онкологии. Но, как отмечают врачи, рак после ЭКО может быть диагностирован лишь в одном-единственном случае.

- Если к моменту беременности у женщины уже была начальная стадия заболевания, то интенсивная гормональная терапия, которую проводят маме, чтобы эмбрион прижился, может спровоцировать быстрый рост опухоли, - говорит хирург-онколог, академик, бывший главный онколог страны Михаил Давыдов. - Онкология не возникает на пустом месте. Но зачастую пациентка может не знать о том, что больна: на ранней стадии рак не всегда можно выявить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/728749" frameborder="0"></iframe> Заворотнюк поставили диагноз по фото.Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, стали шоком. И хотя друзья и коллеги актрисы всё опровергают, в соцсетях уже сравнивают «прекрасную няню» с Жанной Фриске...

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