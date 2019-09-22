2019-09-22T00:58:19+03:00
Звезды

Изменившаяся внешне Анджелина Джоли вызвала ажиотаж

Актриса была замечена в Англии
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анджелина ДжолиАнджелина ДжолиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На какие только жертвы не идут актеры ради заветной роли в кино. Кто-то стремительно худеет, как, например, Кристиан Бэйл для роли в фильме "Машинист". Кто-то, напротив, наедает лишние килограммы, как Рене Зельвегер. Не является исключением и Анджелина Джоли. Список ее кинематографических работ впечатляет, впрочем, как и работоспособность многодетной матери. Она готова сутками торчать на съемочной площадке ради достижения результата.

Анджелина Джоли приступила к съемкам в картине "Вечные" режиссера Хлои Чжао. Этот блокбастер обещает стать еще одним шедевром вселенной Marvel. Голливудская актриса, заметно сократившая в последнее время съемки в кино, не могла не согласиться на одну из главных ролей.

В фильме она сыграет персонажа по имени Тена, которая умеет телепортироваться, летать и генерировать силовое поле. Ко всему прочему Тена бессмертна.

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Анджелина Джоли стала блондинкой
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Для этой роли звезда "Лары Крофт" посещает уроки боевых искусств. Кроме этого ради проекта Энджи решилась на время измениться внешне. Перед камерой она появилась в образе платиновой блондинки. На нескольких снимках Джоли в белом платье рассеивает пепел над озером. Сюжет картины создатели тщательно держат в секрете, поэтому суть происходящего не ясна.

Также доподлинно не известно, перекрасилась ли Джоли или же это парик, но кардинальное преображение актрисы вызвало небывалый ажиотаж среди ее поклонников. Кто-то посчитал, что светлые локоны слишкмо простят Энджи. Другие, напротив, пытаются убедить оппонентов, что блонд молодит звезду и ей нужно остаться с этим цветом волос и в реальной жизни. Кстати, в фильмографии Анджелины есть несколько картин, где она снималась со светлыми волосами, и каждый раз это становилось причиной ажиотажа среди фанатов.

Для этого фильма представители Marvel постарались собрать по-настоящему яркий актерский состав. На съемочной площадке Анджелине Джоли составили компанию Сальма Хайек, сразу две звезды культового сериала "Игра престолов" Ричард Мэдден, исполнявший роль Робба Старка, и Кит Харингтон (Джон Сноу). Премьера кинокартины запланирована на ноябрь 2020 года.

Анджелина Джоли: от бунтарки до настоящей леди.Анджелина Джоли - одна из «самых обожаемых женщин в мире». Как думаете, за что так любят актрису?

ИСТОЧНИК KP.RU

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