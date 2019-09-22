Изменившаяся внешне Анджелина Джоли вызвала ажиотаж
На какие только жертвы не идут актеры ради заветной роли в кино. Кто-то стремительно худеет, как, например, Кристиан Бэйл для роли в фильме "Машинист". Кто-то, напротив, наедает лишние килограммы, как Рене Зельвегер. Не является исключением и Анджелина Джоли. Список ее кинематографических работ впечатляет, впрочем, как и работоспособность многодетной матери. Она готова сутками торчать на съемочной площадке ради достижения результата.
Анджелина Джоли приступила к съемкам в картине "Вечные" режиссера Хлои Чжао. Этот блокбастер обещает стать еще одним шедевром вселенной Marvel. Голливудская актриса, заметно сократившая в последнее время съемки в кино, не могла не согласиться на одну из главных ролей.
В фильме она сыграет персонажа по имени Тена, которая умеет телепортироваться, летать и генерировать силовое поле. Ко всему прочему Тена бессмертна.
Для этой роли звезда "Лары Крофт" посещает уроки боевых искусств. Кроме этого ради проекта Энджи решилась на время измениться внешне. Перед камерой она появилась в образе платиновой блондинки. На нескольких снимках Джоли в белом платье рассеивает пепел над озером. Сюжет картины создатели тщательно держат в секрете, поэтому суть происходящего не ясна.
Также доподлинно не известно, перекрасилась ли Джоли или же это парик, но кардинальное преображение актрисы вызвало небывалый ажиотаж среди ее поклонников. Кто-то посчитал, что светлые локоны слишкмо простят Энджи. Другие, напротив, пытаются убедить оппонентов, что блонд молодит звезду и ей нужно остаться с этим цветом волос и в реальной жизни. Кстати, в фильмографии Анджелины есть несколько картин, где она снималась со светлыми волосами, и каждый раз это становилось причиной ажиотажа среди фанатов.
Для этого фильма представители Marvel постарались собрать по-настоящему яркий актерский состав. На съемочной площадке Анджелине Джоли составили компанию Сальма Хайек, сразу две звезды культового сериала "Игра престолов" Ричард Мэдден, исполнявший роль Робба Старка, и Кит Харингтон (Джон Сноу). Премьера кинокартины запланирована на ноябрь 2020 года.
Анджелина Джоли: от бунтарки до настоящей леди.Анджелина Джоли - одна из «самых обожаемых женщин в мире». Как думаете, за что так любят актрису?
ИСТОЧНИК KP.RU
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