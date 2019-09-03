Анджелина Джоли сверкнула грязными пятками по пути из ресторана

В августе Анджелина Джоли проводила старшего сына на учебу в Сеул. Актриса еле сдерживала слезы во время прощания с 18-летним Мэддоксом. А после в интервью призналась, что почти каждый день плачет. Чтобы хоть как-то отвлечься от грустных мыслей, актриса старается как можно больше времени проводить с остальными детьми.

На днях Анджелина Джоли и ее наследники посетили ресторан в Лос-Анджелесе по случаю Дня Труда. Для выхода в свет актриса выбрала светло-бежевое платье в пол из шифона, дополнив образ изящными шлепками в тон. Звезда заплела волосы в хвост и нанесла нюдовый макияж.

44-летняя многодетная мама выбралась на ланч с 15-летним сыном Паксом и дочерьми, 14-летней Захарой и 13-летней Шайло. Семейство появилось в заведении, где подают блюда средиземноморской кухни.

Папарацци подловили звезду и ее отпрысков по пути домойФото: EAST NEWS

Папарацци подловили звезду и ее отпрысков по пути домой. Шайло и Захара о чем-то шептались, а Анджелина и Пакс улыбались.

Ушлые репортеры сделали несколько кадров. Помимо прочего им удалось запечатлеть грязные пятки актрисы.

Напомним, Энджи не привыкать быть главной героиней светской хроники. В конце августа вновь появились тревожные сообщения о том, что вес Джоли, которая уже давно выглядит крайне исхудавшей, достиг критической отметки. Как рассказала одна из подруг актрисы, при росте в 1 метр 69 сантиметров голливудская красавица теперь весит всего 41 килограмм.

Внешний вид артистки вызывает опасение на фоне информации о том, что все стало еще хуже после того, как она проводила своего любимого старшего сына в университет. Как призналась Анджелина на днях в своем интервью, с тех пор, как она рассталась с Мэддоксом, она все плачет и плачет и никак не может остановиться. И на фоне начавшейся депрессии звезда стала есть еще меньше.