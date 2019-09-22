2019-09-22T21:29:14+03:00
Звезды

Анастасия Заворотнюк просила помощи у Иосифа Кобзона

Нелли Кобзон в шоке от известия о раке у актрисы
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анастасия Заворотнюк просила помощи у Иосифа КобзонаАнастасия Заворотнюк просила помощи у Иосифа КобзонаФото: Мила СТРИЖ
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До вдовы Иосифа Кобзона дошли новости о тяжелом состоянии Анастасии Заворотнюк. Нелли Кобзон не скрывает - она в шоке от этих новостей. Ведь женщина как никто знает, насколько в такой ситуации важна поддержка близких человеку, столкнувшемуся с онкологией. Иосиф Давыдович 14 лет сопротивлялся недугу.

"Вот у нее такая болезнь тяжелая и неожиданная. Свалилась на голову всей стране и всей семье Настиной", - рассказала Нелли Кобзон в эфире программы "Ты не поверишь!".

Вдова Кобзона призналась, что ее семья очень любит Анастасию Заворотнюк. "Настя - замечательная, очень нами, нашей семьей любимая. Я была, конечно, в диком шоке", - разводит руками вдова Иосифа Кобзона.

Она заявила, что в любой момент готова прийти на помощь семье Заворотнюк. "Надо бороться за жизнь. Надо все сделать для того, чтобы использовать каждую возможность, каждое лекарство, каждое назначение", - советует Нелли Михайловна.

Однажды, по ее словам, Анастасия Заворотнюк обращалась к ее мужу за помощью, зная, что помочь ей может только Иосиф Кобзон. "Это не было связано с медициной. Это были какие-то жизненные ситуации. Настя не могла сама решить. Иосиф Давыдович, помогал всем страждущим и Насте он тоже помог", - заключила вдова народного артиста.

Напомним, буквально 21 сентября стало известно, что Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию. "Была вторая операция. Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись", - рассказал друг актрисы Сергей Майоров. По его словам, пока Анастасия продолжает оставаться в тяжелом состоянии под наблюдением врачей. Рядом с ней постоянно находится муж Петр Чернышев. В настоящее время, по словам Майорова, Заворотнюк прекратила какое-либо общение с внешним миром.

О страшном недуге Заворотнюк заговорили после того, как журнал "Тайны звезд" разместил статью и фотографию актрисы на обложке. В статье говорилось, что у знаменитости заподозрили онкологию. Будто бы особо наблюдательные разглядели на шее у артистки шрам, который может свидетельствовать о взятии биопсии для диагностирования рака. Сама актриса и ее родные не комментируют информацию о болезни.

Настя, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

ИСТОЧНИК KP.RU

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