Волочкова сокрушается из-за болезни Заворотнюк

Анастасия Волочкова не находит себе места после новостей о тяжелом недуге Анастасии Заворотнюк. По слухам, у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали четвертую стадию рака мозга. Якобы, болезнь могло спровоцировать ЭКО, к которому, по некоторым данным, прибегла актриса.

"Настя, Настенька… Мы все, вся страна молится. Причем у нее ведь ребенку еще годик не исполнился", - сокрушается Анастасия Волочкова, комментируя слухи о болезни Анастасии Заворотнюк.

Больше всего Волочкову ужасают сообщения, где в качестве причины серьезного недуга звездной тески называют рождение ее дочери Милы. Мол, крошка появилась на свет в 2018 году благодаря экстракорпоральному оплодотворению. По слухам, именно после рождения третьего ребенка Анастасия и узнала о раке.

43-летняя балерина не скрывает, что сама хочет еще раз стать матерью. Но теперь серьезно подумает, прежде чем решаться на какие-либо процедуры.

"Я могу только опираться на информацию, которой я обладаю. Да, все-таки это произошло и начало именно прогрессировать - эта болезнь и опухоль - после того, как Настя сделала ЭКО для того, чтобы иметь ребенка", - рассказала балерина в эфире программы "Ты не поверишь!".

По словам Волочковой, конечно, причиной могло быть все что угодно. "Но, если есть какая-то статистика того, что это не первый раз происходит и на примере не одного человека, значит, что-то опасное все-таки в этом есть. Может, просто еще, конечно, в таком возрасте. Не стоило, наверное, детей рожать и все. Это личное дело каждого человека, раз она захотела еще. Это был ее выбор. Но вы видите, чем это аукнулось? Как у Жанны Фриске", - разводит руками бывшая прима Большого театра.

Стоит отметить, что возрастных ограничений для ЭКО в России не существует, хотя в некоторых странах закон запрещает проводить процедуру женщинам после 42 лет. Это связано с многочисленными рисками для мамы и ребенка. Среди самых распространенных осложнений - замершая беременность, пороки развития плода, сахарный диабет, пиелонефрит. Также беременность является провоцирующим фактором для развития хронических заболеваний, которые до этого никак себя не проявляли, в том числе и онкология. " Если к моменту беременности у женщины уже была начальная стадия заболевания, то интенсивная гормональная терапия, которую проводят маме, чтобы эмбрион прижился, может спровоцировать быстрый рост опухоли. Онкология не возникает на пустом месте. Но зачастую пациентка может не знать о том, что больна: на ранней стадии рак не всегда можно выявить", - заявил в интервью "КП" хирург-онколог, академик, бывший главный онколог страны Михаил Давыдов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732599" frameborder="0"></iframe> Настя, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

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