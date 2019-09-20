Кремль воздерживается от комментариев по уголовному делу Устинова
Причины изменения меры пресечения стоит узнавать в самом суде, заявил Дмитрий Песков
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Кремль не удивляет тот факт, что прокуратура высказалась в пользу освобождения актера Павла Устинова из-под стражи и смягчения вынесенного ему приговора, однако от каких-либо комментариев судебных решений в администрации президента России, как и раньше, воздерживаются.
Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков
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ИСТОЧНИК KP.RU