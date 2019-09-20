2019-09-20T14:16:22+03:00
Происшествия

Кремль воздерживается от комментариев по уголовному делу Устинова

Причины изменения меры пресечения стоит узнавать в самом суде, заявил Дмитрий Песков
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Кремль не удивляет тот факт, что прокуратура высказалась в пользу освобождения актера Павла Устинова из-под стражи и смягчения вынесенного ему приговора, однако от каких-либо комментариев судебных решений в администрации президента России, как и раньше, воздерживаются.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Росгидромее сделали прогноз на предстоящую зиму
В Кремле ответили на слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда
В Тюменской области запущено новое производство — технический центр «ЭнергоТехСервис»
Ученые рассказали, как узнать, доживет ли человек до 80 лет
Кормившая Роналду в детстве работница МакДональдса согласилась на ужин с футболистом
Единый фонд страхования от ЧС хотят создать за счет граждан
Появилось видео расстрела сотрудников МВД на станции «Рязанский проспект»
Павел Устинов отпущен под подписку о невыезде
Полиция Франции начала спецоперацию после стрельбы в Лионе
Австралиец спас серфера от акулы с помощью дрона
Профсоюзы считают, что россиян не лишат профессиональных праздников
Минобороны развернет сеть полевых банков на "КамАЗах"
Стало известно о состоянии получивших ожоги российских детей в Турции
Захарова: США давили на Совбез, чтобы голосование по Идлибу зашло в тупик
Прокуратура попросила отпустить Павла Устинова
Пентагон представит Трампу список потенциальных целей для удара по Ирану