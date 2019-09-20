Кремль воздерживается от комментариев по уголовному делу Устинова

СЕГОДНЯ 14:16 2019-09-20T14:16:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Кремль не удивляет тот факт, что прокуратура высказалась в пользу освобождения актера Павла Устинова из-под стражи и смягчения вынесенного ему приговора, однако от каких-либо комментариев судебных решений в администрации президента России, как и раньше, воздерживаются.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU