Павел Устинов отпущен под подписку о невыезде

СЕГОДНЯ 13:09 2019-09-20T13:19:33+03:00

Актер будет находиться на свободе до рассмотрения апелляционных жалоб

Изменить размер текста: A A

Суд отпустил актера Павла Устинова на свободу под подписку о невыезде. Осужденный на 3,5 года заключения россиянин не вернется под стражу до рассмотрения апелляционных жалоб, которое состоится 26 сентября.

Таким образом было удовлетворено ходатайство Генеральной прокуратуры, посчитавший приговор актеру "чрезмерно суровым". Сайт kp.ru писал, что сторона обвинения настаивала на отсутствии у Павла возможности повлиять на других участников следствия. Также осужденный не намерен сбегать и имеет положительные характеристики.

"Обстоятельства, послужившие основанием для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, изменились", - сказала судья Московского городского суда, оглашая вердикт в пятницу, 20 сентября.

Напомним, что Павла Устинова приговорили к 3,5 годам лишения свободы за нападение на сотрудника ОМОН при исполнении обязанностей на митингах в Москве 3 августа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/732626" frameborder="0"></iframe> Павел Устинов получил 3,5 года колонии за "нападение на сотрудника ОМОНа".

ИСТОЧНИК KP.RU