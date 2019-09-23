"Ничего страшнее в жизни нет": жена Виторгана рассказала о борьбе с раком груди

Супруга Эммануила Виторгана 25 лет назад вылечилась от рака молочной железы. Однако Ирина Млодик до сих со слезами на глазах вспоминает о том, как боролась с тяжелым недугом. Более того, артистка скрывала болезнь от мамы.

Ирина Млодик не скрывает - ей было очень страшно, когда она узнала о диагнозе. Но недуг ее не сломил, а только сделал сильнее. "Я думала прежде всего о своих родных. Я сама не из пугливых и достаточно сильный человек. Эта болезнь меня еще сильнее закалила. Мне было страшно за своих родителей, которые могли узнать. Я от мамы скрыла. Пять лет ничего не рассказывала. Папе я рассказала. Когда мама узнала, был ужас в ее глазах", - поделилась жена Эммануила Виторгана в студии программы "Звезды сошлись".

По ее словам, она смогла убедить родительницу, что теперь с ней все хорошо: "Я жестко сказала маме: «Что ты меня хоронишь? Пять лет прошло. Ну-ка перестань. Да, это было, но уже все прошло»".

Ирина Млодик подчеркнула, что лучше не жалеть больного раком человека, потому что ему и так плохо. "Страшно так, что ничего страшнее в жизни нет. Тот, кто это прошел, понимает. Жизнь до болезни и после делится на две половины. Ты начинаешь совершенно по-другому мыслить. Ты по-другому относишься к каким-то элементарным вещам. Понимаешь, что нет причин для ссор с родными, друзьями. Главное - быть здоровым. Самое главное в этот момент не унывать и верить. Все ведь от головы. Как мне сказал мой хирург когда-то: «Я тебе сделал операцию, теперь от тебя все зависит»", - поделилась она.

В студии вместе с избранницей появился и сам Эммануил Виторган. Как и его жена, он тоже столкнулся с онкологией. Актер не сдался страшной болезни. Вот уже много лет у него ремиссия.

Напомним, в минувшем августе у Виторгана и Млодик родилась вторая дочь. 57-летняя супруга артиста прекрасно выглядит. Эммануил Гедеонович отмечает, что в свои 79 лет предпочел бы проводить все свое время с супругой, но та убеждает его продолжать работать. Как заявила Ирина, мужу только на пользу выходить на сцену в его возрасте.