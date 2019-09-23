У Анастасии Заворотнюк только недвижимости на полмиллиарда рублей

Имя Анастасии Заворотнюк который месяц на слуху. Актриса, по слухам, борется с раком мозга четвертой степени и находится в одном из частных медцентров Москвы. Лечение, по слухам, обходится звезде сериала "Моя прекрасная няня" в 40 тысяч рублей в сутки. Меж тем, это сущие копейки в сравнении с тем, в какую сумму оценивается недвижимое имущество артистки.

Анастасия Заворотнюк с мамой, мужем, сыном и дочкой Аней в загородном особняке

Работая в кино, театре и на телевидении Анастасия Заворотнюк смогла сколотить приличное состояние. У звезды несколько квартир и особняк в Подмосковье. "Она пахала, чтобы ни в чем не нуждаться", - рассказали друзья в эфире программы "Звезды сошлись".

В трехэтажный особняк в подмосковном поселке Крекшино Анастасия въехала в 2015 году.Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Десять лет назад Анастасия купила две квартиры в элитном жилом комплексе в Ялте. Одну - для себя, другую - для детей Анны и Майкла. "У нас пять или шесть комнат", - хвасталась звезда, показывая жилье в Крыму.

В особняке светлый интерьер, повсюду мраморные лестницы. Новорожденная Мила стала в доме полноправной хозяйкой. Фото: кадр программы.

На отделке своих апартаментов площадью в 200 квадратных метров на берегу Черного моря актриса не экономила. Кожаные обои, белоснежная мебель из натурального дерева, мраморные стены, дорогая мозаика, - такая красота дорого стоит. Сегодня жилье в этих местах предлагают по 20-30 миллионов рублей, рассказали эксперты в студии.

Особняк стоимостью 2 млн долларов може похвастаться собственным бассейном и оборудованным на верхнем этаже спортзалом. Фото: кадр программы.

Еще одна квартира знаменитости площадью в 190 квадратных метров находится в элитном жилом комплексе Москвы недалеко от "Мосфильма". По оценкам риелторов, недвижимость обошлась актрисе в 200 миллионов рублей. Правда, в последние годы Настя там не жила.

В гостиной стоит рояль

Она перебралась с семьей в элитный подмосковный поселок Крекшино. Трехэтажный особняк площадью в 900 квадратных метров звезда построила за 120 миллионов рублей.

Суммарная стоимость недвижимости Заворотнюк приближается к 500 миллионам рублей. У актрисы, как рассказали ее знакомые, также есть несколько машин и вклады в разных банках. Вероятно, это еще несколько сотен миллионов рублей.