"Невыносимо": дочь больной Анастасии Заворотнюк сделала неожиданное заявление

С момента слухов о болезни Анастасии Заворотнюк, у которой, по слухам диагностировали четвертую стадию рака мозга, ее родные терпеливо хранили молчание. Сплетни и домыслы, а также разного рода информация о здоровье актрисы и новости о ее близких, вероятно, разозлили старшую наследницу "прекрасной няни". Девушка не выдержала.

Анна Заворотнюк разразилась гневной тирадой в адрес репортеров. Поводом для эмоционального выпада девушки стали последние сообщения. Ряд СМИ со ссылкой на паблик "НеМалахов" сообщили о том, что, якобы, на связь с Анной выходили сотрудники ток-шоу и предлагали ей 15 миллионов рублей. За эти деньги дочь актрисы в студии должна была рассказала о состоянии своей мамы.

anna_zavorotnyuk Оставьте меня и мою семью в покое

Аня решила расставить все точки над i. "Ответственно заявляю, что «новость» о том, что мне предлагалась многомиллионная сумма за выступление в программе Андрея Малахова - фейк. Ни сам Андрей Малахов (которого наша семья знает лично), ни редакторы программы ко мне с таким предложением не обращались", - написала она.

Девушка попросила не спекулировать непроверенной информацией. "Невыносимо, когда ради шума, ради хайпа используют любую ложь и раздувают грязную сенсацию", - отметила дочь Анастасии.

Она также потребовала: "Журналисты, оставьте меня и мою семью в покое". И поблагодарила всех неравнодушных. "Спасибо тем людям, кто искренне желает добра", - заключила она.

В настоящее время о состоянии Анастасии Заворотнюк ходит много слухов. По некоторым данным, она перенесла вторую операцию. Анастасия продолжает оставаться в тяжелом состоянии под наблюдением врачей. Кроме того, женщина, называющая себя пациенткой одного из частных московских медцентров, где якобы проходит лечение звезда сериала "Моя прекрасная няня", сообщила, что врачи делают все возможное для спасения жизни актрисы. На вопросы собеседницы, действительно ли здесь лежит Заворотнюк, она ответила утвердительно. "Четвертая степень, о чем тут говорить...", - посетовала она с грустью в голосе. Пациентка больницы уточнила: "Ее отключили уже и лекарства не дают. Она лежит просто, поддерживают ее, искусственное дыхание и работу сердца".