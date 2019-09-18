Терпение лопнуло: дочь впервые высказалась о болезни Анастасии Заворотнюк

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк прервала молчание на фоне слухов о тяжелом заболевании родительницы. Вероятно, у девушки сдали нервы. Ведь последний месяц все только и делают, что обсуждают недуг звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Свое негодование Анна Заворотнюк выплеснула в блоге. Она разместила несколько фотографий семьи и оставила резкие комментарии. "Желаю всем не доброжелателям захлебнуться своей же смесью!..", - написала девушка под одним из снимков, на котором предстала вся ее семья, кроме маленькой Милы.

А под фотографией, на которой она вместе с мамой Анастасией Заворотнюк, наследница написала: "Спасибо всем за поддержку! Коллегам, друзьям, поклонникам!".

Также Анна отреагировала на новости о том, что ее семья якобы объявила сбор средств для ее тяжелобольной матери. По словам наследницы актрисы, это все ложь. "Никаких сборов наша семья не ведет! Хватит уже!", - в сердцах сообщила она.

annazavorotnyuk Желаю всем не доброжелателям захлебнуться своей же смесью!

В ответ подписчики засыпали Анну вопросами. "Это все неправда? Скажите". "Анна, почему ваша семья не сделает официальное заявление? Скажите, как есть, люди в неведении, забрасывают вашу семью вопросами. Зачем вам это?", - недоумевает публика.

Стоит отметить, что ранее в спецвыпуске программы "Пусть говорят", где гости студии обсуждали, что же происходит с актрисой на самом деле, телеведущий Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк. Его возлюбленной Жанне Фриске после родов поставили диагноз глиобластома - прогрессирующая опухоль головного мозга. По некоторым данным, и у Анастасии Заворотнюк диагностирован рак головного мозга.

"Семье Насти сейчас очень важно сделать то, что в свое время не сделал я. А именно: сделать официальное, публичное заявление. Не для того, чтобы привлекать к себе внимание, его и так достаточно. Это бремя публичности. Человек публичный обязан сказать, что с ним происходит. Это освободит семью от очень многих хлопот и забот в будущем. Это освободит семью сейчас от домыслов, это поможет сконцентрироваться на помощи любимому человеку и избавит от выдумок, сплетен, которые сейчас множатся... Чтобы не происходило, будьте сильными...", - заявил Шепелев.

Меж тем, по последним данным, Анастасия Заворотнюк находится в больнице в сознании и сама дышит. Ей установили круглосуточную охрану, так как папарацци пытались проникнуть в ее палату.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/728749" frameborder="0"></iframe> Заворотнюк поставили диагноз по фото.Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, стали шоком. И хотя друзья и коллеги актрисы всё опровергают, в соцсетях уже сравнивают «прекрасную няню» с Жанной Фриске...

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О том, что 14 сентября врачи прекратили интенсивное лечение находящейся в реанимации 48-летней Анастасии Заворотнюк, сообщил ряд интернет-ресурсов со ссылкой на собственные источники. В ожидании официальных новостей о здоровье актрисы за нее молятся не только поклонники, но и коллеги-артисты. Вслед за продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным пост в поддержку Заворотнюк оставил Филипп Киркоров (подробности)

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