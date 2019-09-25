Ледовый бизнес Заворотнюк: украинский олигарх выгнал актрису из Ялты, а очарованный депутат спас от банкротства

Пока близкие молятся за здоровье Анастасии Заворотнюк, медики теряются в догадках, что же могло спровоцировать появление глиобластомы мозга – ЭКО, омоложение стволовыми клетками (и то, и другое представители актрисы категорически отрицают), либо банальная нервотрепка. Тем более, стрессовых ситуаций в жизни актрисы всегда хватало…

ТОННЫ ЛЬДА НА СОЛНЦЕПЕКЕ

В 2008 году «прекрасная няня» поселилась в Ялте с детьми и мужем-фигуристом Петром Чернышевым. С Крымом, тогда еще украинским, Заворотнюк связывала большие надежды.

- Идеальное место для жизни, - повторяла артистка. – Жаль только, катка не хватает для Петиных тренировок.

Через несколько месяцев пришло решение: если ледовой площадки нет, ее нужно построить. И не только тренироваться, но и делать бизнес – возить с гастролями именитых фигуристов. Благо, после ледовых телепроектов Заворотнюк обросла связями среди спортсменов.

Сказано – сделано: летом 2009-го чета Заворотнюк-Чернышев с помпой открыла каток «Ялта Ice». Временный шатер на 800 кв.м. вместимостью на 1500 зрителей установили прямо на ялтинской городской набережной. Настя свято верила в успех амбициозного проекта.

- Почему везде есть катки, а в Ялте нет? – рассуждала актриса на встречах с местными СМИ. – Когда я пришла к вашим чиновникам, мне сказали: «Но это же невозможно! Здесь летом асфальт раскаляется так, что босой ногой нельзя ступить, а ты хочешь тонны льда залить?». А я ответила – да, хочу. Конечно, морозильное оборудование стоит миллионы. Но нам помогают меценаты, неравнодушные люди. Это будет роскошное ледовое шоу, мы привезем первых звезд. А детишки-сироты и многодетные тут будут кататься бесплатно.

Идентичный шатер ледового шоу Татьяны Навки - это вполне успешный бизнес-проект.Фото: Елена ПЕТРОВА

«ВОН ОТСЮДА, ГАСТАРБАЙТЕРЫ!»

Проект красавицы-«няни» поддержали местные политики. Тогдашний мэр Ялты Сергей Брайко помог с оформлением бумаг, а депутат ялтинского горсовета Дарий Таранпей стал для начинающей бизнес-вумен настоящим ангелом-хранителем: искал инвесторов, активно рекламировал каток и обещал сделать его «брендом Ялты».

- Ведь через Ялту весь СНГ за лето проходит. Отдыхающих много, и реклама шоу была бы на весь СНГ. Да и для Ялты каток и выступления фигуристов стали бы грандиозным праздником! – нахваливал площадку на пресс-конференциях народный избранник. И добавлял: проект серьезный, трудностей хватает. Но все они, мол, по плечу: - Летом в Ялте случаются сильные шторма, и огромная палатка должна устоять на месте. Искали вариант и нашли: купили немецкий шатер, способный выдерживать порывы ветра до 120-ти километров в час. Устоит! Говорят, всего в «Ялта Ice» инвесторы вложили 2,5 млн долларов. Но вскоре стало понятно: этот здоровенный холодильник, который круглосуточно морозит лед на жаре, требует колоссальных энергозатрат от города-курорта, сети не справляются. Тут же «прекрасную няню» решил потеснить олигарх и вице-мэр Киева Евгений Червоненко. Ему приспичило проводить на набережной автогонки PRIME Yalta Rally 2009, а шатер стоял аккурат на пути пролегания гоночной трассы.

- К нам приедет президент страны, вип-гости. Это ралли - наше окно в Европу, наша пятилетняя традиция. А какие-то гастрабайтеры из России развернули здесь свою лавочку! – бушевал Червоненко на Настю и ее олимпийских чемпионов. - Это все равно, что я бы борщом или мацой на Красной площади без разрешения торговал!

Храбрая Заворотнюк топнула ножкой: платите компенсацию – тогда подвинусь, и назвала сумму, от которой олигарх пришел в бешенство. «Да я твой каток в море выкину!» - самое цензурное, что услышала в свой адрес актриса. Включился административный ресурс: вчерашний друг-мэр потребовал разобрать конструкцию, в шатер потянулись толпы проверяющих…

От закрытия проекта всего через пару месяцев после старта Заворотнюк и партнеры понесли колоссальные убытки. Кроме того, актрису обязали оплатить еще вред крымской экологии – 40 тысяч долларов (в воды Черного моря каток «прекрасной няни» сливал вредный фреон) и залатать огромные дыры на набережной от установки шатра.

Идентичный шатер ледового шоу Татьяны Навки - это вполне успешный бизнес-проект.Фото: Елена ПЕТРОВА

- Знаете, эта история с Настей закончилась очень некрасиво, - рассказал «КП» экс-сотрудник ялтинской мэрии. - Не хочется плохо о ней говорить, но тогда она фактически сбежала, оставив расплачиваться по долгам Таранпея, который за нее поручился. А ведь они дружили, у них квартиры были по-соседству в элитном поселке под Ялтой. Видимо, Дарий Мамедович был ей слишком очарован, поэтому и спас от банкротства. А наша мэрия еще долго отмывалась от этого скандала, и с тех пор имя Заворотнюк здесь стараются вслух не произносить.

КСТАТИ

А у Навки и Авербуха все получилось

Что любопытно, этим летом Ялта приняла сразу два ледовых шоу: на том же самом месте, где был каток каток «Ялта Ice», поставили идентичный шатер ледового шоу Татьяны Навки, а на местном стадионе «Авангард» развернул свой ледовый театр Илья Авербух. Оба ледовых шоу показали себя, как вполне успешные бизнес-проекты.

- Кроме войны с олигархом, Настя с мужем еще и никудышные бизнесмены: набрали денег с партнеров, а сами толком ничего не просчитали, - поясняет экс-сотрудник администрации Ялты. – Тогда не было ни энергетических мощностей у города, ни интереса и платежеспособности у населения – кризис же. Туристов было меньше, чем сейчас, цены на билеты явно завышены. Народ просто не пошел к ним. А теперь, когда Крым стал российским, с энергетикой стало проще, потянулись отдыхающие, тем более, сейчас, когда мост построили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/728749" frameborder="0"></iframe> Заворотнюк поставили диагноз по фото.Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, стали шоком. И хотя друзья и коллеги актрисы всё опровергают, в соцсетях уже сравнивают «прекрасную няню» с Жанной Фриске...

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