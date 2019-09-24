«Пришлось сбежать после скандалов»: Анастасия Заворотнюк продала свои роскошные квартиры в Ялте

Наследство Анастасии Заворотнюк в Сети принялись подсчитывать еще при жизни актрисы. Якобы недвижимости у «прекрасной няни», которая сейчас сражается с онкологией, на полмиллиарда рублей – загородный дом в Новой Москве, одна квартира в столице и две в Крыму. В Ялте Анастасия 10 лет назад действительно начинала новую жизнь – венчалась с третьим мужем, фигуристом Петром Чернышевым, с ним же открывала каток на набережной, справляла новоселье в элитных апартаментах на берегу моря. Но из этой крымской сказки, обернувшейся адом, артистке пришлось бежать.

Актриса говорила - жить в таком чудесном месте она мечтает до самой старостиФото: Елена ПЕТРОВА

ТО, ЧТО ДОКТОР ПРОПИСАЛ

Владелицей недвижимости на полуострове – двух соседних квартир общей площадью 200 «квадратов» Заворотнюк стала в далеком 2006-м, когда вложилась в апартаменты еще на этапе строительства. В интервью Настя рассказывала: у сына Майкла обнаружили астму, врачи посоветовали сухой крымский воздух. Сначала актриса возила детей в Ялту каждое лето, но потом посчитала, что жить три месяца в Крыму очень дорого.

- Ведь нам нужно было несколько номеров – нянечке, детям, мне, а каждый стоит сотни долларов в сутки. Я решила, что выгоднее купить собственное жилье, - признавалась актриса журналистам, приглашенным на новоселье. - Когда узнала про эту новостройку, загорелась: место замечательное, да и скидки были приличные в тот момент. Здесь я чувствую себя так легко и уютно. Утром Петю завтраком накормлю, провожу на работу, дети убегут в парк гулять, а я остаюсь дома и наслаждаюсь семейным счастьем.

Интерьер квартиры Анастасии Заворотнюк

Дизайном апартаментов звезда занималась лично (в гостиной придумала белые кожаные обои, в комнате сына - потолок-паруса) - делали на совесть, так, чтобы раз и навсегда. Актриса говорила - жить в таком чудесном месте она мечтает до самой старости. «Комсомольская правда» побывала в том самом поселке и убедилась, что это действительно райский уголок, вот только семью Заворотнюк здесь не видели уже много лет.

Вид из окна квартирыФото: Елена ПЕТРОВА

СОСЕДКА ПРЕЗИДЕНТА

Дом мечты Заворотнюк находится в поселке Отрадное в пригороде Ялты. Здесь, на самом берегу моря на 11 гектарах располагается закрытая территория гостиничного комплекса «Рипарио», на которой стоят несколько жилых домов. Архитектура замысловатая – возводили их турки.

Дизайном апартаментов звезда занималась личноФото: Елена ПЕТРОВА

- Раньше, в советские годы, здесь был санаторий, еще раньше – имение графа Орлова-Давыдова, - показывает парк риелтор по продаже элитной недвижимости. – Роскошный сад, сосны, ели, трехсотлетние кедры. Да тут белок с балконов кормят, а весной из окна можно наблюдать за дельфинами, они сюда приплывают рожать. Чистый воздух, приватность, и при этом в шаговой доступности все гостиничные блага: спа-центр, фитнес, ресторан. Второго такого места во всем Крыму больше нет, и люди с деньгами об этом знают. Публика очень приличная, много банкиров. Вот эта дача – брата Виктора Ющенко, там подальше – вилла экс-президента Януковича. Ради его огромного «чайного домика» здесь в свое время уничтожили виноградники и засыпали старинные винные подвалы.

СпальняФото: Елена ПЕТРОВА

Дома (тут их называют виллы – А, В, С…) на территории небольшие, от трех до пяти этажей. А вот квартиры приличного метража, много двухуровневых. Из-за этого в некоторых виллах всего по 4-6 квартир. Жилье в «Рипарио» стоит прилично. Говорят, когда дома только сдавались, за местные апартаменты отдавали по миллиону долларов. С годами ценник упал. Жилье, как у Заворотнюк – две двухкомнатные квартиры общей площадью 200 «квадратов» (прихожая и кухня совмещены с гостиной, спальни с отдельными санузлами, собственные террасы и панорамные окна) сейчас продаются одним «лотом».

На балконеФото: Елена ПЕТРОВА

- В свое время хозяин купил две соседних квартиры – в одной жил, другую сдавал, - продолжает агент по недвижимости. – Сейчас из Киева сложно мотаться, на границе приходится по 10 часов стоять. Вот многие и избавляются от крымских дач. Можно купить одну квартиру – за 350 тысяч «зеленых» (22,4 млн рублей), а можно сразу две плюс гараж и бассейн впридачу – это уже 780 тысяч (49,9 млн). Соседи хорошие: тут нефтяник из Тюмени, тут Люба из Харькова, тут пожилая пара из Киева, - перечисляет риелтор. Но ни он, ни сотрудники отеля о хозяйке по фамилии Заворотнюк ничего не знают.

- Жильцов тут немного, летом все на виду, а зимой квартиры пустуют, - делится сотрудница гостиничного комплекса. – Анастасию здесь не видели, по крайней мере, последние лет пять, а может и все 10. Знаю, что отдыхала тут когда-то давно, ходила на пляж с мужем и детьми. Но скорее всего, свои квартиры она давно продала. Тем более, что жить здесь спокойно ей тут все равно не давали.

Дом мечты Заворотнюк находится в поселке Отрадное в пригороде ЯлтыФото: Елена ПЕТРОВА

ВОЙНА С ЖИГУНОВЫМ

Всего через год после новоселья Заворотнюк прогорела с бизнес-проектом в Ялте – не «зашел» ее ледовый каток «Ялта Ice». Морозить лед летом на набережной раскаленного города было слишком дорого, к тому же на местную землю киевские олигархи имели свои виды. В итоге Насте пришлось бежать из Крыма.

- А долги ее взял на себя местный депутат, который в свое время сам же лоббировал этот проект, искал инвесторов, - рассказал «КП» экс-сотрудник ялтинской администрации. – Настя не очень хорошо с ним поступила, а он, кроме прочего, был ее давним знакомым и соседом по апартаментам в «Рипарио». Понятно, что возвращаться в ялтинские квартиры актрисе совсем не хотелось.

Тогда впервые встал вопрос о продаже недвижимости, но тут как гром среди ясного неба – суд наложил арест на жилье актрисы. В 2010 году неизвестный господин – по судебным формулировкам, «третье лицо» - подал иск о признании недействительной сделки купли-продажи и приватизации земли бывшего государственного санатория (вместе с апартаментами Настя купила еще небольшой участок возле дома). Заявитель указал, что дольщица Заворотнюк возвела хоромы на государственной земле Украины. Ялтинская прокуратура начала проверку, которая грозила вылиться в уголовное дело…

В трехэтажный особняк в подмосковном поселке Крекшино Анастасия въехала в 2015 году.Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Сама актриса была уверена, что козни ей чинит бывший возлюбленный, «гардемарин» Сергей Жигунов. По его словам, в это жилье он вложил собственные деньги и рассчитывал жить в нем с Анастасией долго и счастливо. Вот только в новенькие апартаменты изменница-Настя въехала уже с новым мужем Петром Чернышевым, за которого так стремительно вышла замуж.

В программе «Моя правда» Жигунов признавался: когда заметил, что его любимая – в ту пору ведущая шоу «Звездный лед» на канале «Россия» слишком сблизилась с одним из участником, фигуристом Чернышевым, сделал все возможное, чтобы остудить их пыл.

Сама актриса была уверена, что козни ей чинит бывший возлюбленный, «гардемарин» Сергей ЖигуновФото: Борис КУДРЯВОВ

Продюсер добился перехода Насти на «первую кнопку» - так она стала вести «Ледниковый период» на Первом канале (из-за скандального нарушения контракта «Россия» подала в суд, требуя с актрисы 17 миллионов рублей, но потом дело замяли), и даже сам встал на коньки в качестве участника телепроекта. Но туда же впоследствии пришел и Чернышев – служебный роман закрутился прямо под носом актера.

Неудивительно, что брошенный «гардемарин» решил отомстить.

В Ялте Анастасия венчалась с третьим мужем, фигуристом Петром ЧернышевымФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Жигунов со своей помощницей давно строит мне козни, - жаловалась прессе Заворотнюк на судебный иск от «мистера Икс». – Эту недвижимость я покупала с мужем Петром, он туда ни копейки не вкладывал! Знаете, сколько мне приходится работать, чтобы обеспечить себя и свою семью? У меня столько сложностей!

- В покупку ялтинской недвижимости, которую заняла Анастасия, я вкладывал свои личные средства, и могу претендовать на эту собственность по закону и по понятиям – также через СМИ отвечал ей бывший жених. – Но лично я на Анастасию в суд не подавал.

К счастью «прекрасной няни» прокуратура тогда не нашла нарушений. Но ездить в Ялту дышать полезным крымским воздухом после такой нервотрепки ей окончательно расхотелось…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732599" frameborder="0"></iframe> Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

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