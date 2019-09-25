2019-09-25T19:59:43+03:00
Звезды

"Попа уже не как у Ким": Настя Каменских разочаровала снимком в бикини

Поклонники раскритиковали 32-летнюю певицу
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Многие предположили, что Настя сильно похудела из-за напряженного гастрольного графикаМногие предположили, что Настя сильно похудела из-за напряженного гастрольного графикаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Когда Настя Каменских пела хит "Попа как у Ким". Более того, до недавнего времени исполнительница могла похвастаться почти такими же формами, как у Кардашьян. Настя даже набрала вес, почти приблизившись к идеалу. Однако после замужества звезды что-то пошло не так.

Настя Каменских вместе с Потапом отправилась в романтическое путешествие к морю. 32-летняя артистка объявила в блоге о небольшом перерыве в работе ради поездки на курорт, дабы понежиться на солнышке. При этом певица разместила фотографию, на которой запечатлена в черном бикини. Она позировала на балконе отеля на фоне пальм и моря.

"Это наш побег. Всего четыре дня. Много любви и солнца", - гласит подпись к фото. Однако снимок произвел на ее поклонников неожиданный эффект. Раньше публике очень нравилась аппетитная фигура певицы, которую она демонстрировала во время жарких фотосессий. Теперь же фанаты с сожалением отметили, что их любимица утратила пышные формы.

kamenskuxkamenskux
Настя Каменских вместе с Потапом отправилась в романтическое путешествие к морю
200099 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Многие предположили, что Настя сильно похудела из-за напряженного гастрольного графика. Да и семейная жизнь, судя по комментариям некоторых подписчиков, отнимает у звезды много сил.

"Попа уже не как у Ким", "Настюшка похудела как сильно", "Схуднула и сразу стало не то", "А куда делись формы, сдулись?", "Теперь не секси", "Верни попу, как раньше", "Настя, что с тобой происходит, почему ты так похудела?", "Фу, теперь как все", - критикуют Каменских интернет-активисты.

kamenskuxkamenskux
Как только у Насти появляется секундочка, она сразу же бежит заниматься
61781 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Отметим, ранее Настя пожаловалась, что в последнее время была буквально завалена работой, так как готовит несколько сюрпризов для своих поклонников. Потап тоже напряженно трудился. Стоит отметить, что в недавних интервью пара признавалась, что намерена завести общих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Принадлежность Крыма к России ни у кого не должна вызывать сомнений»: Михалков рассказал о санкциях для актеров, посещающих полуостров
На закрытии кинофестиваля в Ялте режиссёр объяснил, почему нашумевший фильм «Текст» - не чернуха, и признался, что его смущает в освобождении Павла Устинова
Новости 24
Муфтий Москвы предложил легализовать многоженство
Минюст США не нашел нарушений закона в разговоре Зеленского с Трампом
Опрос: большинство американцев против импичмента Трампу
В Комитете по разведке Палаты представителей считают стенограмму разговора Трампа с Зеленским «убийственной»
На Украине призывник женился на бабушке ради отсрочки от армии
«Ждем продолжение банкета»: Захарова прокомментировала расшифровку переговоров Трампа с Зеленским
Главу самой большой семьи в стране священника Николая Стремского подозревают в изнасиловании
Трамп о публикации стенограммы разговора с Зеленским: Никакого давления на Украину не было
Греф заявил о необходимости «революции в государственном управлении»
Зеленский в своем выступлении на ГА ООН обвинил Россию в ведении войны на Украине
Корабль «Союз МС-15» стартовал с космодрома Байконур
В ОП прокомментировали идею разрешить судебным приставам выламывать двери квартир
США опубликовали стенограмму разговора Трампа с Зеленским
Впервые за пять лет в России добились стабильных цен на молоко
Трамп предложил демократам извиниться после публикации разговора с Зеленским
МИД Германии опроверг информацию о выдаче виз жителям ДНР с российскими паспортами
Зеленский опубликовал совместную с Трампом фотографию
Помпео считает, что Иран укрывает членов «Аль-Каиды»
США расширили список санкций против Тегерана
Производитель Барби создал кукол без пола, чтобы дети могли делать из девочек мальчиков
Глава китайского парламента заявил о попытках США рассорить Россию и Китай
Генерала МВД задержали по подозрению вымогательстве 100 миллионов рублей
Космонавты рассказали, как получают благословление перед полетом
Медведев повысил зарплаты работникам госорганов, не состоящим на госслужбе
В партии Меркель предложили пошагово отменить антироссийские санкции
Счетная палата обеспокоена подорожанием продуктов питания при хорошем урожае в России
Для больниц Тюменской области закупят дорогостоящее диагностическое оборудование
Елизавета II выступит перед парламентом с тронной речью
Бывший глава МИД Украины: Войдем в историю как страна, которая привела к импичменту президента США