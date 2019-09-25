"Попа уже не как у Ким": Настя Каменских разочаровала снимком в бикини

Когда Настя Каменских пела хит "Попа как у Ким". Более того, до недавнего времени исполнительница могла похвастаться почти такими же формами, как у Кардашьян. Настя даже набрала вес, почти приблизившись к идеалу. Однако после замужества звезды что-то пошло не так.

Настя Каменских вместе с Потапом отправилась в романтическое путешествие к морю. 32-летняя артистка объявила в блоге о небольшом перерыве в работе ради поездки на курорт, дабы понежиться на солнышке. При этом певица разместила фотографию, на которой запечатлена в черном бикини. Она позировала на балконе отеля на фоне пальм и моря.

"Это наш побег. Всего четыре дня. Много любви и солнца", - гласит подпись к фото. Однако снимок произвел на ее поклонников неожиданный эффект. Раньше публике очень нравилась аппетитная фигура певицы, которую она демонстрировала во время жарких фотосессий. Теперь же фанаты с сожалением отметили, что их любимица утратила пышные формы.

kamenskux Настя Каменских вместе с Потапом отправилась в романтическое путешествие к морю

Многие предположили, что Настя сильно похудела из-за напряженного гастрольного графика. Да и семейная жизнь, судя по комментариям некоторых подписчиков, отнимает у звезды много сил.

"Попа уже не как у Ким", "Настюшка похудела как сильно", "Схуднула и сразу стало не то", "А куда делись формы, сдулись?", "Теперь не секси", "Верни попу, как раньше", "Настя, что с тобой происходит, почему ты так похудела?", "Фу, теперь как все", - критикуют Каменских интернет-активисты.

kamenskux Как только у Насти появляется секундочка, она сразу же бежит заниматься

Отметим, ранее Настя пожаловалась, что в последнее время была буквально завалена работой, так как готовит несколько сюрпризов для своих поклонников. Потап тоже напряженно трудился. Стоит отметить, что в недавних интервью пара признавалась, что намерена завести общих детей.