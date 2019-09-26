"Нос, губы - все другое": Лера Кудрявцева показалa свое истинное лицо

Лера Кудрявцева шокировала публику своей внешностью. Телеведущая разместила фотографии, на которых предстала совершенно неузнаваемой.

Лера Кудрявцева опубликовала два архивных снимка. Кадры сделаны с разницей в десять лет. Первый снимок датирован 1994 годом. На нем Лера - жгучая брюнетка. На публику смотрит юная девушка с африканскими косичками.

leratv 1994 год

А на втором фото, которое сделано в 2004 году, Кудрявцева предстает в образе светской львицы. Ее волосы стали светлее, а украшения и макияж ярче. Судя по всему, фотограф запечатлел звезду на важном мероприятии. Лера выглядит, как голливудская дива.

leratv 2004 год

Поклонники отметили, что годы не просто не пощадили, а сильно изменили 48-летнюю телеведущую. "Нос, губы - все другое", "Только глаза не успела изменить", "Не узнать", "Зачем себя уродовать пластикой?", "Ой, а я даже не подумала, что это Лера", "Такая была хорошенькая, а сейчас как все", "Какие губы красивые были", "Это не Лера! Форма губ, разрез глаз, нос... Это совершенно другой человек, правда ведь, Лера?", "Абсолютно другое лицо. Как и Лобода. Без пластики, все натуральное, все свое", - пишут фанаты Кудрявцевой.

При этом в шоке от снимков оказались не только обычные подписчики телезвезды, но и близкие друзья артистки. В комментариях высказались Сергей Лазарев, Оскар Кучера, Игорь Крутой, Анфиса Чехова и другие знаменитости.

Стоит отметить, что Лера Кудрявцева постоянно работает над своей фигурой и внешностью. Оно и понятно. Артистка замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. Он младше супруги на 16 лет. Телеведущей нужно соответствовать красавцу-избраннику.