2019-09-26T15:54:02+03:00
Звезды

"Нос, губы - все другое": Лера Кудрявцева показалa свое истинное лицо

Поклонники обсуждают изменения во внешности телеведущей
Ольга ЛИБГАРДТ
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Телеведущая Лера Кудрявцева разместила фотографии, на которых предстала совершенно неузнаваемой.Телеведущая Лера Кудрявцева разместила фотографии, на которых предстала совершенно неузнаваемой.Фото: Instagram.com
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Лера Кудрявцева шокировала публику своей внешностью. Телеведущая разместила фотографии, на которых предстала совершенно неузнаваемой.

Лера Кудрявцева опубликовала два архивных снимка. Кадры сделаны с разницей в десять лет. Первый снимок датирован 1994 годом. На нем Лера - жгучая брюнетка. На публику смотрит юная девушка с африканскими косичками.

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1994 год
87492 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

А на втором фото, которое сделано в 2004 году, Кудрявцева предстает в образе светской львицы. Ее волосы стали светлее, а украшения и макияж ярче. Судя по всему, фотограф запечатлел звезду на важном мероприятии. Лера выглядит, как голливудская дива.

leratvleratv
2004 год
82649 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Поклонники отметили, что годы не просто не пощадили, а сильно изменили 48-летнюю телеведущую. "Нос, губы - все другое", "Только глаза не успела изменить", "Не узнать", "Зачем себя уродовать пластикой?", "Ой, а я даже не подумала, что это Лера", "Такая была хорошенькая, а сейчас как все", "Какие губы красивые были", "Это не Лера! Форма губ, разрез глаз, нос... Это совершенно другой человек, правда ведь, Лера?", "Абсолютно другое лицо. Как и Лобода. Без пластики, все натуральное, все свое", - пишут фанаты Кудрявцевой.

При этом в шоке от снимков оказались не только обычные подписчики телезвезды, но и близкие друзья артистки. В комментариях высказались Сергей Лазарев, Оскар Кучера, Игорь Крутой, Анфиса Чехова и другие знаменитости.

Стоит отметить, что Лера Кудрявцева постоянно работает над своей фигурой и внешностью. Оно и понятно. Артистка замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. Он младше супруги на 16 лет. Телеведущей нужно соответствовать красавцу-избраннику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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