Дженнифер Лопес устроила вечеринку по случаю свадьбы

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес закатили вечеринку по случаю своей свадьбы. В один из фешенебельных ресторанов пара пригласила близких и друзей. Были на празднике и дети певицы и профессионального бейсболиста.

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес основательно подготовились к свадьбе. Полгода назад влюбленные объявили о помолвке, однако вечеринку по этому поводу они устроили только сейчас.

На вечеринке пара смотрелась очень гармонично. Жених выбрал черный костюм и белоснежную рубашку, а невеста надела белое роскошное платье с оголенным плечом.

jlo Thank you Carol and Bob for the most beautifully elegant night...we love you

Вместе с ними были и дети: 11-летняя Эмма - дочь Лопес от брака с Марком Энтони, 14-летняя Наташа и 11-летняя Элла - дочери Родригеса от его бывшей супруги Синтии Скертис. Наследники 50-летней Лопес и 44-летнего Родригеса прекрасно между собой ладят.

"Так здорово отметили прошлой ночью вместе с детьми и близкими друзьями", - написал счастливый Алекс в блоге. Сколько друзей пара пригласила разделить с ними праздник, неизвестно.

Напомним, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес официально объявили о своих романтических отношениях в 2017 году. Первое время они старались не афишировать свою связь, однако светские хроникеры смогли разнюхать об их романе, потому скрываться дальше не было смысла. Предложение певице Родригес сделал во время их отдыха на Багамских островах прямо на берегу океана.

Сейчас пара готовится к свадьбе. "Я хочу большую свадьбу. И венчаться в церкви. Я никогда не соглашалась на церковную церемонию. У меня было три брака: один продлился девять месяцев, другой - одиннадцать. С Марком Энтони мы прожили десять лет, у нас двое детей", - делилась Дженнифер Лопес.