«Кокаин отбивает аппетит»: эксперт обратил внимание на экстремальное похудение Натальи Бочкаревой

Врач-нарколог Алексей Казанцев, посмотрев скандальную оперативную съемку с участием Натальи Бочкаревой, пришел к выводу, что актриса в момент задержания находится в состоянии опьянения — не исключено, что наркотического. Кроме того, эксперт обратил внимание на похудение звезды сериала «Счастливы вместе». Недавно актриса рассказывала, что после вторых родов в 2008 году сбросила за год 60 килограммов: вместо 120 стала весить вполовину меньше. По словам Бочкаревой, прийти в форму ей помогли физические нагрузки и отказ от поздних ужинов. Однако, врач-нарколог предостерегает: многие звезды подсаживаются на кокаин из-за его «стройнящего» эффекта.

Видео задержания звезды "Счастливы вместе" с наркотиками.

- При употреблении кокаина есть не хочется абсолютно — аппетит пропадает, ты постоянно возбужден, хочешь двигаться, выделяются гормоны радости, - объяснил эксперт kp.ru. - Всех, кто употребляет этот опасный психостимулятор, толстыми точно не назовешь.

По словам врача, многие считают, что кокаин — легкий наркотик, потому что его не колют в вену, а нюхают или курят:

- Из-за высокой стоимости (около 11,5 тысяч рублей за 1 грамм) кокаин считается элитным наркотиком и очень распространен в светской тусовке, - продолжает Алексей Казанцев. - Богема употребляет его из-за выраженного стимулирующего эффекта при депрессии, чтобы не спать при переутомляемости, быть более подвижным, в хорошем настроении. Но это не безобидный наркотик. Психостимуляторы часто вызывают психоз и паранойю, манию преследования, стойкое нарушение сна, двигательную и речевую суетливость. Зависимость от кокаина развивается молниеносно, одной дозы всегда мало. А если кокаин миксуется с алкоголем, как часто делает наш бомонд, все может закончиться остановкой сердца. Кроме того, остановиться на кокаине мало кто может, зачастую пробуют другие наркотики, увеличивают дозы и регулярность.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Бокал вина — это ее предел!»

Звездный промоутер Сергей Лавров, который несколько лет назад возил актрису по стране с антрепризным спектаклем «Русское лото», рассказал «КП» о полном отсутствии у Бочкаревой вредных привычек.

- Я был генеральным продюсером этой антрепризы, и всем занимался сам лично. Могу сказать, что в те годы (2012 — 2013) Наталья единственная из всех артистов была мегапунктуальна, на репетициях появлялась всегда трезвая, и не пила даже на банкетах.

У нас, для сравнения, была другая артистка — народная, вся в регалиях, не буду фамилию называть. Так вот она всегда приезжала на прогон с бутылкой пива, всегда! Или могла с похмелья прогулять репетицию. Наталья же была самой дисциплинированной артисткой. Все дела ее вел муж-адвокат, правда, уже тогда они находились в процессе развода.

С Бочкаревой была единственная проблема: на ее фамилию зрители категорически не шли, просто не узнавали ее на афишах. После сериала «Счастливы вместе» она была на пике славы, и все хотели видеть в спектакле рыжую Дашу Букину. Чтобы продать билеты, я тайком скачивал стоп-кадр из ситкома, лепил на афише, и только тогда зал раскупали. Приходилось в прямом смысле торговать ее лицом, ну а что поделаешь — мегазвезда! Тогда у нее по сравнению с другими был повышенный гонорар, около 3000 долларов за выход. Сейчас, конечно, все гораздо скромнее, популярность уже не та.

А вот алкоголь Наташа, на мой взгляд, до сих пор не употребляет. Я видел ее полгода назад на сольнике Кати Лель и последующем банкете: бокал вина — вот ее максимум!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/734706" frameborder="0"></iframe> Наталья Бочкарёва опровергла свое задержание с наркотиками.

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