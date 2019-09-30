Мария Миронова родила второго ребенка в 46 лет

Мария Миронова стала мамой во второй раз. 46-летняя актриса поделилась радостной новостью с поклонниками в блоге. Звезда рожала в одной из клиник Греции. Пока артистка не делится подробностями появления малыша на свет, однако разместила трогательный снимок.

Мария Миронова разместила изображение ножки новорожденного. "Наше греческое чудо явилось в мир", - подписала она.

Актриса не стала обнародовать пол малыша. Держит она в секрете и его имя.

С прибавлением в семье звезду театра и кино поздравили поклонники и коллеги. "Маша! Какая новость! В день Веры, Надежды, Любви и Софии. Счастья и здоровья тебе и малышке", - написала актриса Алика Смехова. К ней присоединились Любовь Толкалина и Дарья Повереннова. "Поздравляю, дорогая. Будьте здоровы и счастливы!", - написала Дарья.

Стоит отметить, что Миронова долгое время скрывала свою беременность. Лишь недавно она призналась, что находится в положении. Об этом она сообщила в соцсетях, явив публике беременный живот.

После этого актриса рассказала о своей свадьбе, которая состоялась год назад. Торжество прошло за границей. Раскрыла она некоторую информацию и о супруге.