2019-09-30T22:42:20+03:00
Звезды

Мария Миронова родила второго ребенка в 46 лет

Актриса объявила о рождении ребенка и поделилась трогательным снимком
Ольга ЛИБГАРДТ
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Пока артистка не делится подробностями появления малыша на светПока артистка не делится подробностями появления малыша на светФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Мария Миронова стала мамой во второй раз. 46-летняя актриса поделилась радостной новостью с поклонниками в блоге. Звезда рожала в одной из клиник Греции. Пока артистка не делится подробностями появления малыша на свет, однако разместила трогательный снимок.

Мария Миронова разместила изображение ножки новорожденного. "Наше греческое чудо явилось в мир", - подписала она.

Актриса не стала обнародовать пол малыша. Держит она в секрете и его имя.

С прибавлением в семье звезду театра и кино поздравили поклонники и коллеги. "Маша! Какая новость! В день Веры, Надежды, Любви и Софии. Счастья и здоровья тебе и малышке", - написала актриса Алика Смехова. К ней присоединились Любовь Толкалина и Дарья Повереннова. "Поздравляю, дорогая. Будьте здоровы и счастливы!", - написала Дарья.

Стоит отметить, что Миронова долгое время скрывала свою беременность. Лишь недавно она призналась, что находится в положении. Об этом она сообщила в соцсетях, явив публике беременный живот.

После этого актриса рассказала о своей свадьбе, которая состоялась год назад. Торжество прошло за границей. Раскрыла она некоторую информацию и о супруге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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