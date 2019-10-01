2019-10-01T17:10:31+03:00
Звезды

Кети Топурия опубликовала чувственный снимок с новым возлюбленным

Певица поделилась сокровенным
Ольга ЛИБГАРДТ
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Кети Топурия перестала скрывать свои чувства к таинственному мужчинеКети Топурия перестала скрывать свои чувства к таинственному мужчинеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Кети Топурия не на шутку взбудоражила своих поклонников. Певица прилюдно призналась в любви новому избраннику и разместила чувственное фото в блоге.

Кети Топурия перестала скрывать свои чувства к таинственному мужчине. Светским хроникерам удалось выяснить, что у певицы роман с 35-летним дипломатом и бизнесменом Львом Деньговым. Пока не ясно, как долго встречаются влюбленные. Но солистка "А-Студио" дала понять, что между ними все серьезно. "Я тебя люблю", - лаконично подписала кадр 33-летняя звезда, на котором мужчины целует возлюбленную.

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Кстати, 8 июня звезда присутствовала на юбилее бойфренда. На вечеринке она исполнила несколько хитов в честь жениха. Топурия называет Деньгова своей любовью. Также артистка интриговала поклонников загадочными снимками, сделанными во время ее путешествия по Европе. Вокалистка держалась за руку с незнакомцем, чье лицо тщательно скрывала.

В июле Кети похвасталась дорогим кольцом на безымянном пальце. Она отказалась называть имя дарителя.

Лев Деньгов дважды был женат. От первой супруги у него растет сын Леонид. А вот отношения со второй экс-женой Ириной Рак закончились трагически. В 2015 году у влюбленных родилась дочь, которая через год скончалась. Позднее возлюбленная обвинила мужа в предательстве. В эфире программы "Давай поженимся!" она рассказала, что Лев просто бросил ее наедине с горем. "Я родила здорового, хорошего ребеночка. В три месяца ей сделали прививку, и после этого что-то пошло не так. Малышка не смогла восстановиться и прожила еще девять месяцев. Когда родилась дочь, муж был рядом, все было хорошо, но когда он узнал, что она, возможно, умрет, то просто не выдержал этого и бросил нас", - плакалась женщина Ларисе Гузеевой.

Стоит отметить, что до начала дипломатической карьеры Лев успел стать звездой шоу-бизнеса. Молодой человек был участником группы "Арбат" и часто выступал в ночных клубах под своим настоящим именем Павел Гузбанд.

За плечами у Кети тоже есть развод. В 2013 году артистка вышла замуж за бизнесмена Льва Гейхмана. У них родилась дочь Оливия. Но в 2017-м супруги развелись, сохранив хорошие отношения.

"Арбат".Официальный клип на песню группы "Голубоглазая"

ИСТОЧНИК KP.RU

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