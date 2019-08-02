"В падучей от моих ответов": обиженная Лариса Гузеева врезала хамам

Лариса Гузеева частенько становится объектом критики в соцсетях. Артистка за словом в карман никогда не лезет и позволяет себе жесткие высказывания и даже нецензурную лексику. В этот раз острая на язык телеведущая в очередной раз сцепилась со своими подписчиками. Актриса не стерпела критики в свой адрес по поводу странного наряда.

Лариса Гузеева постоянно делится с подписчиками подробностями своей жизни. Не так давно звезда экрана рассказывала о том, как тяжело ей дается похудение. А вернувшись из путешествия по Европе, разместила фото, на котором предстала в дизайнерском кардигане и синих ботинках с желтыми шнурками.

Интернет-пользователям категорически не понравился образ телеведущей. Они оставляли едкие комментарии в адрес Гузеевой, посмеиваясь над ее выбором наряда. Пока одни с пеной у рта доказывали, что "в таком и на дачу не поедут", сравнивали дорогой кардиган с халатом бая из Средней Азии, другие рассказывали, с чего это Гузеева так молодо выглядит.

"Просто она пластику делает раз в год!", - заверили осведомленные поклонники. "Ошибаетесь, - ехидно сказала Лариса. - Два раза в год!".

Ответила она и по поводу странного наряда. Прочитав вопрос одного из подписчиков: "Вы в этом на улицу ходите?", Гузеева незамедлительно врезала злопыхателю: "Представляете? Иногда не хожу - летаю! А вам сочувствую!".

_larisa_guzeeva_ Лариса всегда мечтала шубу на босу ногу!

Кроме того, знаменитость стала нещадно банить неугодных фолловеров. "Никогда не думала, что хамы на моей странице такие ранимые и обидчивые, практически в падучей от моих ответов. А вы не переступайте и не огребете", - разразилась гневной отповедью артистка, разместив фото, на котором она предстала в норковой шубе до земли и босая.

Столь эмоциональной реакции Ларисы есть объяснение. Дело в том, что злополучный снимок в кардигане сделала дочь артистки Леля. Да и дизайнером модного одеяния оказалась подружка бессменной ведущей программы "Давай поженимся".

Гузеевой было очень обидно. Лариса уже не раз давала понять, что спокойно относится к тому, когда хейтеры атакуют ее саму. А вот близких трогать не дает: "Иначе огребете!", - не раз заявляла знаменитость.