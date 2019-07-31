"Злобные ведьмы": Гузееву распекли за странный наряд

На Ларису Гузееву опять напали хейтеры. На этот раз недовольство публики вызвал наряд телеведущей "Давай поженимся".

Лариса Гузеева вернулась из путешествия по Европы в холодную Москву. Знаменитость, как и многие жители столицы, вынуждена утеплиться, потому что летняя погода больше напоминает осеннюю. Для прогулки по центру Москвы актриса выбрала голубую блузку, синие брюки, длинный пестрый кардиган и синие туфли с ярко-желтыми шнурками. "Глазами дочери. Обожаемая Москва", - подписала фото теледива.

Однако внешний вид Гузеевой категорически не понравился публике. Хейтеры часто критикуют внешность звезды. Но на этот раз на Ларису обрушился шквал негатива.

Интернет пользователи не сдерживали эмоций. По их словам, Гузеевой срочно нужно сменить стилиста.

"Что за наряд? Последняя попытка выйти замуж", "Женщина без вкуса и такта", "Что за цыганский наряд у Лары", "Сейчас не советские времена, все можно купить, поработайте над имиджем. Вы красивая, клевая женщина, но гардероб...", "Напоминает бая из Средней Азии", "На Филипушку походит", "Ужасно,но каждому свое", "Клоун", "Анна Нетребко тоже любит подобный стиль!", "Прямо банный день в лакшери-сауне!", "А на ногах бахиллы?", "Наряд у Ларисы - отстой! Срочно на модный приговор!", "Шахаризада Степановна", "Цирк уехал, а главный остался! Но, правда,не понимаю? Такая прелестная дама, уважаемая, любимая всеми. Вопрос: зачем включать фрика?", - не стесняются в выражениях поклонники.

А когда одна из подписчиц попыталась хвалить Гузееву и ее дочку, досталось и ей. В итоге женщина не выдержала и обозвала хейтеров: "Я написала, что думаю, злобные ведьмы".

Пока Лариса Гузеева никак не отреагировала на критику. При этом острая на язык телеведущая периодически вступает в дискуссию с хейтерами и дает им отпор. "Значит так, недорогие не друзья. Я в курсе, сколько мне лет, сколько я вешу и где работаю. Если еще раз какая-нибудь погань посмеет испражниться на моей странице, прокляну", - осадила как-то подписчиков звезда экрана.