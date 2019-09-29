Анастасия Волочкова: "Мама разрушила мою жизнь. Она заставила меня сделать аборт"

Анастасия Волочкова любит делиться с поклонниками сокровенным. Конечно, пока она хранит за семью печатями то, как выглядит ее таинственный возлюбленный, с которым артистка вместе почти год. Но тем не менее в постели с женихом балерина себя показала, а ранее демонстрировала разные части тела мужчины. Чаще всего его ноги в носках. Впрочем, другие подробности личной жизни танцовщица также охотно раскрывает.

Анастасия Волочкова шокировала неожиданным признанием, которое вызвало гнев публики. Балерина заявила, что мама заставила ее сделать аборт, когда она забеременела от миллиардера Сулеймана Керимова. При этом ранее Волочкова в беседе с Ксенией Собчак рассказала о том, что у нее был выкидыш от того же Керимова.

Анастасия стала участницей нового сезон "Битвы экстрасенсов". Она выступила в роли таинственного Мистера Х. Маги, колдуны и ведьмы должны были отгадать, кто же скрывается под маской. Больше всего балерине приглянулись рассуждения грузинской ведьмы Мириам Циминтии.

Артистку настолько впечатлило общение, что она решилась на разговор по душам. "Моя мать разрушила мою жизнь. Она пыталась это сделать, когда я была с олигархом Сулейманом Керимовым. Мама заставила меня сделать аборт", - огорошила откровением Анастасия.

По словам звезды, ее отношения с родительницей до сих пор достаточно напряженные, и семья крайне редко общается. "Пока, мама-неудачница. Ты меня растила как проект", - добавила звезда.

Волочкова также сообщила, что вот уже десять месяцев счастлива с любимым мужчиной, который радует ее и делает приятные сюрпризы. Однако тут же призналась, что вряд ли эти отношения будут иметь продолжение. "У меня есть человек, но эта история не приведет нас к замужеству. Мне так удобно", - поведала балерина.

Скандальное признание о ребенке буквально взбесило подписчиков Волочковой. Публика требует от балерины с уважением относиться к маме и не выносить на всеобщее обозрение свою личную жизнь.

"До просмотра мною новой серии "Битвы Экстрасенсов" я относилась к вам абсолютно нейтрально. Но вы показали себя, как мне показалось, очень высокомерной и неприятной личностью", "Вчера посмотрела "Битву экстрасенсов" с вашим участием. Сколько гордыни, высокомерия, бестактности и бескультурья. Вы, когда учились на великую балерину, не просто же ногами махали с пяти лет, какие-то науки еще изучали? Крышу снесло окончательно", "Вы хоть записывайте то, про что врете. Недавно рассказывали Собчак одно, теперь другое". "Анастасия, вам не стыдно поливать грязью вашу маму, врать всем про все? Угомонитесь уже", "Что за неуважение к собственной матери?", "Вам не стыдно перед дочкой? Она уже взрослая девочка. Сколько у вас их было? Пальцев не хватит. Как очередной мужик, новое фото в постели... Будьте скромнее и приведите себя в порядок", "Анастасия, с каждой передачей по ТВ с Вашим участием и каждым постом остатки былого восхищения переходят в отвращение. Вы ужасно ведете себя по отношению к маме", - не сдерживают гнев подписчики.