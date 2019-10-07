«Никому ничего не рассказываете. Он - черт»: главный защитник Михаила Хачатуряна знал, как дядя издевается над тремя дочками

История сестер Хачатурян, в июле прошлого года убивших своего отца Михаила, похоже, попадет в учебники по психологии. Семейная тирания тут представлена во всех ее страшных ипостасях. Избиения оскорбления, сексуальные домогательства, чего только не натерпелись девочки от родного отца.

За судьбой троих сестер Марии, Крестины и Ангелины, следит вся страна. Девушек обвиняют в тяжком преступлении — убийстве, совершенном по предварительному сговору. Но несмотря на то, что сам факт убийства они не отрицают, тех, кто им сочувствует гораздо больше, чем людей желающих им максимального срока заключения. В числе последних - в основном близкие родственники убитого, которые стразу после случившегося обрушили гнев на девочек.

Мария сфотографировала окровавленную Ангелину, после очередного избиения отцом.

Один из самых активных защитников «светлой памяти» о Михаиле Хачатуряне - его племянник Арсен. В многочисленных интервью, да и в показаниях следователям он уверяет, что «дядя Миша - «святой человек», «замечательный и заботливый отец».

- Известно ли вам об издевательствах Михаила Хачатуряна над дочками? - поинтересовался следователь у Арсена.

- Не было такого. Он девочек очень любил, - выступил адвокатом убитого Арсен.

Но это ложь! В распоряжении «Комсомолки» оказалась переписка Арсена с Ангелиной от 2 марта 2018 года. Предыстория такова: Мария сфотографировала окровавленную Ангелину, после очередного избиения отцом и отправила фото своей тете. Та в свою очередь переслала другой родственнице, а уже она показала фото Арсену.

Племенник Арсен был главным защитником Михаила Хачатуряна. Фото: Первый канал

Мы публикуем фрагменты общения Арсена и Ангелины (орфография сохранена - прим.ред)

Арсен: Что он сделал? Что этот хрен творит? Там у тебя кровь с башки ****.

Ангелина: Ну вот так вот и живем.

Арсен: Чем он так?

Ангелина: Ключами.

Арсен: Он рихнулся.

Ангелина: С ума сошел.

Арсен: И что он часто такой ***** страдает?

Ангелина: Каждый день. Не было дня, чтобы он спокойно себя вел.

Арсен: ***! Я его в рот ****.

Ангелина: Да забей. Все нормально.

Арсен: Да какой забей! Он че мудак.

Ангелина: Спасибо за переживания, но тут ничего не поделать.

Арсен: да это *****.

Ангелина: знаю.

Арсен: Какого хрена он себя так ведет.

Ангелина: Потому что одинок. Никто не любит его. А он все на нас срывает. И еще когда вся семейка про нас плохое говорит. Ну короче...

Арсен: Просто ненормальный.

Ангелина: И эта фотка — это еще пустяки.

Арсен: *** он долбанутый. Нельзя такие вещи делать.

Ангелина: А вы думали он нас гладит? И мы просто так шугаемся? Каждый раз гладит…

Арсен: Только никому не показывай это фото. И никому ничего не рассказываете. Он - черт.

Эта переписка приобщена к материалам уголовного дела. По мнению адвокатов сестер, Арсен и другие родственники умышленно дают ложные показания, чтобы обелить свою семью.

- Они явно сговорились и делают вид, что ничего не знали об издевательствах над девочками. Доказательств опровергающих это у нас достаточно. Зачем они так делают? Два варианта. Первый — просто не хотят порочить честь своей семьи. Второй — пытаются угодить матери убитого Михаила Хачатуряна. Именно она стала его наследницей и сейчас распоряжается всем его имуществом. Проще говоря, они финансово от нее зависят, - объяснил адвокат Кристины Алексей Липцер. - Сама Кристина очень переживает и не может понять почему близкие ей люди так жесткого лгут.

Напомним, расследование уже завершено и сейчас стороны знакомятся материалами дела. Сестры и их адвокаты уже изучили все документы. А вот стороне потерпевших потребовалось больше времени.

- Умышленно или нет, но они затягивают процесс. Настолько мне известно, в ближайшее время следствие установит ограничительный срок на ознакомление. После этого материалы предадут в прокуратуру, за которой и останется последнее слово. Вариантов развития событий много. Дело могут передать в суд, направить на доследствие, или вовсе закрыть, - пояснил «КП» адвокат одной из сестер Алексей Паршин.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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