2019-10-07T14:11:58+03:00
Происшествия

«Никому ничего не рассказываете. Он - черт»: главный защитник Михаила Хачатуряна знал, как дядя издевается над тремя дочками

«Комсомолка» публикует переписку, которая полностью опровергает показания, которые племянник убитого дал следствию [эксклюзив kp.ru, фото]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Михаил Хачатурян.Михаил Хачатурян.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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История сестер Хачатурян, в июле прошлого года убивших своего отца Михаила, похоже, попадет в учебники по психологии. Семейная тирания тут представлена во всех ее страшных ипостасях. Избиения оскорбления, сексуальные домогательства, чего только не натерпелись девочки от родного отца.

За судьбой троих сестер Марии, Крестины и Ангелины, следит вся страна. Девушек обвиняют в тяжком преступлении — убийстве, совершенном по предварительному сговору. Но несмотря на то, что сам факт убийства они не отрицают, тех, кто им сочувствует гораздо больше, чем людей желающих им максимального срока заключения. В числе последних - в основном близкие родственники убитого, которые стразу после случившегося обрушили гнев на девочек.

Мария сфотографировала окровавленную Ангелину, после очередного избиения отцом.

Мария сфотографировала окровавленную Ангелину, после очередного избиения отцом.

Один из самых активных защитников «светлой памяти» о Михаиле Хачатуряне - его племянник Арсен. В многочисленных интервью, да и в показаниях следователям он уверяет, что «дядя Миша - «святой человек», «замечательный и заботливый отец».

- Известно ли вам об издевательствах Михаила Хачатуряна над дочками? - поинтересовался следователь у Арсена.

- Не было такого. Он девочек очень любил, - выступил адвокатом убитого Арсен.

Но это ложь! В распоряжении «Комсомолки» оказалась переписка Арсена с Ангелиной от 2 марта 2018 года. Предыстория такова: Мария сфотографировала окровавленную Ангелину, после очередного избиения отцом и отправила фото своей тете. Та в свою очередь переслала другой родственнице, а уже она показала фото Арсену.

Племенник Арсен был главным защитником Михаила Хачатуряна. Фото: Первый канал

Племенник Арсен был главным защитником Михаила Хачатуряна. Фото: Первый канал

Мы публикуем фрагменты общения Арсена и Ангелины (орфография сохранена - прим.ред)

Арсен: Что он сделал? Что этот хрен творит? Там у тебя кровь с башки ****.

Ангелина: Ну вот так вот и живем.

Арсен: Чем он так?

Ангелина: Ключами.

Арсен: Он рихнулся.

Ангелина: С ума сошел.

Арсен: И что он часто такой ***** страдает?

Ангелина: Каждый день. Не было дня, чтобы он спокойно себя вел.

Арсен: ***! Я его в рот ****.

Ангелина: Да забей. Все нормально.

Арсен: Да какой забей! Он че мудак.

Ангелина: Спасибо за переживания, но тут ничего не поделать.

Арсен: да это *****.

Ангелина: знаю.

Арсен: Какого хрена он себя так ведет.

Ангелина: Потому что одинок. Никто не любит его. А он все на нас срывает. И еще когда вся семейка про нас плохое говорит. Ну короче...

Арсен: Просто ненормальный.

Ангелина: И эта фотка — это еще пустяки.

Арсен: *** он долбанутый. Нельзя такие вещи делать.

Ангелина: А вы думали он нас гладит? И мы просто так шугаемся? Каждый раз гладит…

Арсен: Только никому не показывай это фото. И никому ничего не рассказываете. Он - черт.

Эта переписка приобщена к материалам уголовного дела. По мнению адвокатов сестер, Арсен и другие родственники умышленно дают ложные показания, чтобы обелить свою семью.

- Они явно сговорились и делают вид, что ничего не знали об издевательствах над девочками. Доказательств опровергающих это у нас достаточно. Зачем они так делают? Два варианта. Первый — просто не хотят порочить честь своей семьи. Второй — пытаются угодить матери убитого Михаила Хачатуряна. Именно она стала его наследницей и сейчас распоряжается всем его имуществом. Проще говоря, они финансово от нее зависят, - объяснил адвокат Кристины Алексей Липцер. - Сама Кристина очень переживает и не может понять почему близкие ей люди так жесткого лгут.

Напомним, расследование уже завершено и сейчас стороны знакомятся материалами дела. Сестры и их адвокаты уже изучили все документы. А вот стороне потерпевших потребовалось больше времени.

- Умышленно или нет, но они затягивают процесс. Настолько мне известно, в ближайшее время следствие установит ограничительный срок на ознакомление. После этого материалы предадут в прокуратуру, за которой и останется последнее слово. Вариантов развития событий много. Дело могут передать в суд, направить на доследствие, или вовсе закрыть, - пояснил «КП» адвокат одной из сестер Алексей Паршин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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