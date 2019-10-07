«Никому ничего не рассказываете. Он - черт»: главный защитник Михаила Хачатуряна знал, как дядя издевается над тремя дочками
История сестер Хачатурян, в июле прошлого года убивших своего отца Михаила, похоже, попадет в учебники по психологии. Семейная тирания тут представлена во всех ее страшных ипостасях. Избиения оскорбления, сексуальные домогательства, чего только не натерпелись девочки от родного отца.
За судьбой троих сестер Марии, Крестины и Ангелины, следит вся страна. Девушек обвиняют в тяжком преступлении — убийстве, совершенном по предварительному сговору. Но несмотря на то, что сам факт убийства они не отрицают, тех, кто им сочувствует гораздо больше, чем людей желающих им максимального срока заключения. В числе последних - в основном близкие родственники убитого, которые стразу после случившегося обрушили гнев на девочек.
Мария сфотографировала окровавленную Ангелину, после очередного избиения отцом.
Один из самых активных защитников «светлой памяти» о Михаиле Хачатуряне - его племянник Арсен. В многочисленных интервью, да и в показаниях следователям он уверяет, что «дядя Миша - «святой человек», «замечательный и заботливый отец».
- Известно ли вам об издевательствах Михаила Хачатуряна над дочками? - поинтересовался следователь у Арсена.
- Не было такого. Он девочек очень любил, - выступил адвокатом убитого Арсен.
Но это ложь! В распоряжении «Комсомолки» оказалась переписка Арсена с Ангелиной от 2 марта 2018 года. Предыстория такова: Мария сфотографировала окровавленную Ангелину, после очередного избиения отцом и отправила фото своей тете. Та в свою очередь переслала другой родственнице, а уже она показала фото Арсену.
Племенник Арсен был главным защитником Михаила Хачатуряна. Фото: Первый канал
Мы публикуем фрагменты общения Арсена и Ангелины (орфография сохранена - прим.ред)
Арсен: Что он сделал? Что этот хрен творит? Там у тебя кровь с башки ****.
Ангелина: Ну вот так вот и живем.
Арсен: Чем он так?
Ангелина: Ключами.
Арсен: Он рихнулся.
Ангелина: С ума сошел.
Арсен: И что он часто такой ***** страдает?
Ангелина: Каждый день. Не было дня, чтобы он спокойно себя вел.
Арсен: ***! Я его в рот ****.
Ангелина: Да забей. Все нормально.
Арсен: Да какой забей! Он че мудак.
Ангелина: Спасибо за переживания, но тут ничего не поделать.
Арсен: да это *****.
Ангелина: знаю.
Арсен: Какого хрена он себя так ведет.
Ангелина: Потому что одинок. Никто не любит его. А он все на нас срывает. И еще когда вся семейка про нас плохое говорит. Ну короче...
Арсен: Просто ненормальный.
Ангелина: И эта фотка — это еще пустяки.
Арсен: *** он долбанутый. Нельзя такие вещи делать.
Ангелина: А вы думали он нас гладит? И мы просто так шугаемся? Каждый раз гладит…
Арсен: Только никому не показывай это фото. И никому ничего не рассказываете. Он - черт.
Эта переписка приобщена к материалам уголовного дела. По мнению адвокатов сестер, Арсен и другие родственники умышленно дают ложные показания, чтобы обелить свою семью.
- Они явно сговорились и делают вид, что ничего не знали об издевательствах над девочками. Доказательств опровергающих это у нас достаточно. Зачем они так делают? Два варианта. Первый — просто не хотят порочить честь своей семьи. Второй — пытаются угодить матери убитого Михаила Хачатуряна. Именно она стала его наследницей и сейчас распоряжается всем его имуществом. Проще говоря, они финансово от нее зависят, - объяснил адвокат Кристины Алексей Липцер. - Сама Кристина очень переживает и не может понять почему близкие ей люди так жесткого лгут.
Напомним, расследование уже завершено и сейчас стороны знакомятся материалами дела. Сестры и их адвокаты уже изучили все документы. А вот стороне потерпевших потребовалось больше времени.
- Умышленно или нет, но они затягивают процесс. Настолько мне известно, в ближайшее время следствие установит ограничительный срок на ознакомление. После этого материалы предадут в прокуратуру, за которой и останется последнее слово. Вариантов развития событий много. Дело могут передать в суд, направить на доследствие, или вовсе закрыть, - пояснил «КП» адвокат одной из сестер Алексей Паршин.
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ИСТОЧНИК KP.RU