Друг раскрыл правду об исчезновении Натальи Бочкаревой

Поклонники не на шутку встревожены внезапным исчезновением Натальи Бочкаревой, которая 28 сентября угодила в скандал, по итогам которого у нее нашли наркотики. Соседи звезды сериала "Счастливы вместе" заявили, что давно не видели актрису, хотя раньше она всегда была на виду. Кроме этого охранники сообщили, что артистка под покровом ночи вывезла все вещи из студии для одаренных детей, которой руководила.

Друг Натальи Бочкаревой пролил свет на ее неожиданную пропажу. Музыкант Андрей Ковалев объяснил, почему она перестала выходить на связь и не появляется на улице. "Она не хочет общаться. Адвокаты запретили", - сообщил мужчина. По его словам, Бочкарева живет все в той же квартире, однако из дома не выходит, став добровольной затворницей.

Ковалев также подтвердил, что Наталья по-прежнему плохо себя чувствует, но все же уделяет много времени детям. В школу их водит ее супруг. Правда, он не уточнил, о каком муже идет речь. Ведь с отцом детей артистка находится в разводе.

Актриса не собирается покидать Москву, так как находится под подпиской о невыезде. "Уголовное дело заведено. Она может быть невыездная", - цитирует Андрея "360".

Также музыкант рассказал, что школа-студия Бочкаревой для одаренных детей переезжает в другое место. Ковалев помогает артистке в этом.

Кстати, именно музыкант ранее сообщил, что у Бочкаревой на фоне громкого скандала парализовало половину лица. Он уточнил, что Наталья до конца не понимает, что с ней произошло.

Напомним, сотрудники ГИБДД 28 сентября остановили автомобиль, за рулем которого, по некоторым данным, была Наталья Бочкарева, для проверки документов. Полицейские обратили внимание на странное поведение женщины. Они спросили, не употребляла ли та запрещенные вещества. Та не стала отпираться и рассказала о спрятанной у себя в трусах купюре с кокаином. Источники в правоохранительных органах уверяют, что задержанная - Наталья Бочкарева. Сама артистка опровергла эту информацию, а позже обратилась к поклонникам.