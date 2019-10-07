Россияне в шоке от сына Шарлиз Терон в розовом купальнике

Шарлиз Терон вывела сына на прогулку в женской одежде. Не то чтобы голливудская звезда такого никогда не делала. Просто на этот раз семилетний Джексон надел ярко-розовый слитный купальник и был босиком. При этом сама актриса для выхода в свет выбрала теплые брюки с завышенной талией и красный джемпер.

Практика наряжать детей в вещи для противоположного пола стала распространенным явлением у западных знаменитостей. Так, актриса и фотомодель Меган Фокс появляется на публике с сыновьями, одетыми в девичьи наряды. А вот Анджелина Джоли, напротив, делает из своих дочек мальчиков. Особенно в этом преуспела ее биологическая дочь Шайло. Но выход в свет Шарлиз Терон произвел эффект разорвавшейся бомбы в русскоязычных соцсетях.

После того, как актрису запечатлели на улицах Лос-Анджелеса в компании Джексона, который для обеда с мамой выбрал розовый купальник, лихо топая по асфальту босыми ногами, сдали нервы у ведущей шоу "Дом-2" Ксении Бородиной. Она резко высказалась как о семилетнем сыне Шарлиз Терон, так и о 44-летней прогрессивной родительнице, которая позволяет ребенку самому выбирать себе гендерную идентичность.

setarehanews Шарлиз Терон с сыночком на прогулке

"Толерантность толерантности рознь. Для меня шок, когда на пацаненке розовый купальник. Уже понятно, каким он вырастет", - заявила Ксения. Кроме того, Бородина выказала сомнение в психологическом здоровье семилетнего Джексона. По ее мнению, родители несут ответственность за то, какими личностями вырастут их дети. Поэтому предоставлять полную свободу выбора маленькому мальчику, по мнению телеведущей, является ошибкой.

Она отметила, что американская свобода не пошла мальчику на пользу. Бородина убеждена, что в этом случае вседозволенность буквально сломала ребенку психику. "Сами губят психику своих детей. Терон - знаменитая актриса. На нее многие равняются, - добавила теледива. - Шок просто, просто шок!".

В ответ подписчики Ксмении, который, к слову, очень часто ругают ее за любовь к роскоши и хвастовство, оказались на стороне Бородиной. Россияне сошлись во мнении, что "Запад катится в преисподнюю", а "наряжать мальчика в девчачий купальник может только ненормальная мамашка".

Напомним, Шарлиз Терон - поклонница гендерно-нейтрального воспитания. Последователи этой идеи дают ребенку возможность опробовать себя в различных ролях и выбрать ту, которая придется ему по нраву. Сын голливудской звезды очень любит девчачьи наряды и с удовольствием их носит. Артистка не возражает. она не раз говорила. что цель ее воспитания - не учить наследника делать то, что положено мальчику или девочке, а решать самому.