"Мне всегда мало": богатая Собчак хочет заработать еще больше

Ксения Собчак активно ведет блог. В нем она не только делится фотографиями и видео, но и предается философским размышлениям. Одно из последних связано с глубинными желаниями людей и их влиянии на успех.

Ксения Собчак родилась и выросла в обеспеченной семье. Однако звезда не стала почивать на лаврах, а стала много и усердно работать. "Я уже заработала давно на безбедную жизнь, но мне всегда мало. Хочу еще и еще", - огорошила она признанием.

Телеведущая не скрывает, что ее дико пугает огромное число лентяев вокруг. Ей, напротив, всегда было интересно развиваться в профессии. "Хочу еще и еще. Интересно учиться новому, еще и еще. Почему так? И откуда вообще берутся безамбициозные люди? И почему часто они счастливее и спокойнее, чем психопаты-карьеристы?", - вопрошает Ксения у подписчиков.

Она призналась, что вопросы мотивации ее интересовали всегда: "Почему одни люди вгрызаются в жизнь, им «больше всех надо» и они готовы на все, чтобы получить успех, признание, славу? А другие ни за какую зарплату, ни за какие перспективы не готовы отказаться от возможности поваляться по выходным, никогда не отменят отдых с семьей и не готовы к карьере, требующей всегда жертв?".

xenia_sobchak Меня всегда интересовал вопрос таинства мотивации...

Вопросы теледивы не остались без ответов. Подписчики с удовольствием порассуждали и подискутировали на заданную тему. Кто-то отметил, что карьеристы в большинстве своем - невротики и находятся в постоянном конфликте с самими собой. К слову, Ксению Собчак причислили именно к таким. А кто-то стал все раскладывать по полочкам.

"«Еще и еще» - это не амбиции, а жадность, что в разы хуже, чем поваляться на диване и позволить себе делать то, что реально хочется, а не то, что движет невротиками", - отметила одна из-интернет обывательниц.

"Думаю дело не всегда в мотивации, а еще и в расстановке приоритетов. Некоторым важнее быть с семьей, чем построить карьеру. Кто-то не хочет терять здоровье. А оно тоже уходит от напряженной работы. А кто-то просто не нашел то дело, которым ему хочется заниматься всегда, и ночью и днем", - высказался другой подписчик Ксении Собчак.

Третий активист оказался погружен в психологию: "Как говорят психологи, не бывает здоровых амбиций. Любые амбиции родом из комплексов, зависти и детского желания доказать маме, всем во дворе, а потом и в мире, что я умный, красивый, талантливый и руки растут из нужного места. У человека, живущего в ладу с внутренним я, нет амбиций".

А четвертый предостерег Ксению и остальных собеседников: "Нельзя жить в страсти - можно лишиться рассудка и здоровья".

Пятый же озвучил прописную истину: "Счастье-то не в карьере, бабках, амбициях или профессии".