2019-09-25T17:47:25+03:00
Звезды

"Еле-еле прихожу в себя": у Ксении Собчак выпали волосы и посыпались зубы

Телеведущая сравнила роды с облучением радиацией
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ксения Собчак отметила, что частые роды приближают старостьКсения Собчак отметила, что частые роды приближают старостьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Ксения Собчак и Светлана Лобода устроили жаркий спор, обсуждая приближающуюся старость. Знаменитости заявили, что не хотят стареть. При этом певица хочет много детей, так как она молодеет после родов. Собчак возразила, заявив, что деторождение лишь приближает старость.Телеведущая сравнила свои роды с облучением радиацией и рассказала о жутких последствиях.

Светлана Лобода несмотря на плотный рабочий график о себе, любимой, никогда не забывает. Для сохранения молодости и красоты артистка пьет биотин и делает мезотерапию лица, шеи, рук и волосистой части головы. Исполнительница не боится старости и представляет себя матерью большого семейства.

В ответ Ксения Собчак отметила, что частые роды приближают старость. Беременность, по мнению теледивы, неблагоприятно влияет на организм женщины. "Я молодею после родов", - парировала Лобода.

После услышанного теледива сообщила, что певица лукавит. "Ребят, не верьте. Все, что она остальное говорит, может быть, это правда. Но этот рассказ о том, как роды живительно влияют на женщин, - не верьте этому. Я это тоже слышала до родов. У меня выпали все волосы, посыпались все зубы", - посетовала супруга Константина Богомолова в шоу "Осторожно, Собчак!".

Пережитые роды она сравнила с воздействием радиации на организм: "Я еле-еле прихожу в себя".

При этом и Собчак, и Лобода, сошлись во мнении, что не встречали среди подруг женщин, которые бы поправили свое здоровье и стали краше после родов. А вот беременность они обе назвали хорошим периодом. "С каждой беременностью я все красивее", - констатировала Светлана Лобода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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