2019-10-09T22:31:57+03:00
Экономика

Почетная ссылка академика Глазьева

Почему советы известного экономиста - «государственника» оказались в сегодняшней России не нужны
Георгий БОВТобозреватель
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Сергей Глазьев.Сергей Глазьев.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Президент подписал указ об отставке своего советника Сергея Глазьева. Он станет новым министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии и все равно не смог бы совмещать два этих поста.

В должности советника президента Сергей Глазьев проработал 7 лет. Учитывая его прошлый опыт (он был министром внешних экономических связей в правительстве Черномырдина, трижды избирался в Думу от разных партий, но никогда от «правящей», участвовал в выборах президента в 2004 году как самовыдвиженец), можно было ожидать, что экономические взгляды академика Глазьева окажут некоторое влияние на экономическую политику. Но не оказали. Тем более что советник в чиновничьей иерархии значительно ниже «помощника», коим на сегодня по экономике является Андрей Белоусов, как раз показавший свою влиятельность.

Тревожный звонок для Глазьева прозвучал на последней «прямой линии» президента, когда Владимир Путин пошутил в адрес Алексея Кудрина: дескать, тот «дрейфует в сторону Глазьева», предлагая реализовать нацпроекты за счет нефтяных сверхдоходов. Путин тогда говорил, что у нас уже «нет экономистов 1990-х», с которыми экономика расти не будет, - «разве что Алексей Леонидович». При том что Глазьев - как раз экономист из 90-х, только другой. Тот, которых называют «государственниками». Он, говоря по-научному, дирижист, уверенный в решающей роли государства в экономическом росте. Но совсем другой дирижист, нежели те представители финансово-экономического блока правительства Медведева, которые сейчас «рулят» нацпроектами.

Глазьев неустанно критиковал Минфин и Центробанк, да и правительство в целом за экономическую, бюджетную и денежно-кредитную политику. В частности, считая поддержание высокой ключевой ставки ЦБ подыгрыванием финансовым спекулянтам, зарабатывающим на carry trade (разнице процентных ставок). В узком кругу он делился тем, как ему доставалось за эту критику.

Некоторые известные предложения Глазьева сегодня, конечно, выглядят слишком «советскими»: отказаться от вложений средств нацрезервов в доллары и евро, запретить или резко ограничить вывоз капитала из страны (он даже предлагал ограничить и ныне свободную конвертацию рубля), запретить госзакупки по импорту за счет бюджета. А его идеи по поддержке внутреннего производства за счет удешевления кредита и того, что на Западе, в тех же США, называют «количественным смягчением», у нас высмеивали как «включение печатного станка». Хотя отдельные отголоски его предложений вполне можно усмотреть в целом ряде принимаемых ныне решений по данным вопросам.

При том, что взгляды Глазьева и его предложения, вполне созвучные многим экономическим и финансовым мерам, предпринятым в разное время как в странах Юго-Восточной Азии, так и на Западе, были «маргинализированы» его политическими и аппаратными противниками. В конце концов, про Глазьева в связи с коррупцией с начала 90-х по сию пору вообще даже подозрений ни разу не возникало. Поэтому посадить его, как министра Улюкаева, совершенно было не за что. А вот отослать подальше – вполне можно. Потому что критики нынешнему правительству не нужны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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